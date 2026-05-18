El líder de la icónica banda de rock The Smashing Pumpkins aterriza en la capital con su propuesta 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness Featuring Billy Corgan'

Billy Corgan, líder de la icónica banda de rock The Smashing Pumpkins llegará a Madrid. Tras agotar entradas para el próximo 11 de septiembre, y debido a la alta demanda, el artista ha anunciado una segunda fecha en la capital, con su 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness Featuring Billy Corgan', que se celebrará en el Palacio Vistalegre.

Billy Corgan anuncia un segundo concierto en Madrid

Así, Corgan actuará también en el escenario madrileño el próximo 12 de septiembre. 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness Featuring Billy Corgan' es una propuesta operística única que ofrece una reinterpretación orquestal del álbum 'Mellon Collie and The Infinite Sadness'. Compuesta por el propio Billy Corgan e interpretada junto a solistas y orquestas de primer nivel internacional, la obra reimagina y rinde homenaje al álbum que definió toda una era, al tiempo que amplía los límites y el propósito de la ópera contemporánea.

William Patrick Corgan

Cómo conseguir entradas para el nuevo concierto de Billy Corgan en Madrid

Además de Madrid, el músico estadounidense pasará, a lo largo del mes de septiembre, por escenarios de Reino Unido, Bélgica y Francia. Las entradas generales para la nueva fecha de Madrid en el Palacio Vistalegre saldrán a la venta el próximo martes 19 de mayo, a las 12.00 h.

Los mejores conciertos de 2026 en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira, Agorazein o Amaral.