El ciclo se celebrará a lo largo del mes de julio, y también contará con actuaciones tributo a Hombres G y Fito y Fitipaldis

Llega el verano y qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea darse un refrescante chapuzón en alguna piscina municipal, una piscina con agua salada y hasta una entretenida piscina de olas para toda la familia, dar un agradable paseo por el parque o salir a tomar algo en una terraza con los amigos, dile adiós a quedarte en casa, pues la nueva estación representa el momento de no pisar tu salón en todo el día.

Conciertos gratis junto a un lago en este parque de Madrid

Y, entre los mejores planes de este verano, se encuentran los conciertos. Potentes actuaciones musicales, o festivales para pasar el día bailando, siempre es buen momento para disfrutar de temazos al aire libre, y qué mejor si es en un escenario único. Un año más, regresa 'Las Veladas del Lago', ciclo que celebra su sexta edición, y que contará con una gran variedad de conciertos gratis.

Jose Manuel Giner Gutierrez Pitingo

Todos los conciertos tendrán lugar los viernes y sábados de julio, a las 22.00 h, en el espacio ubicado entre el lago y el Recinto Ferial del Parque Central de Tres Cantos. Este año, podréis disfrutar de las actuaciones en directo, con entrada libre y hasta completar aforo, de Pitingo (3 de julio); DePol (10 de julio) y Café Quijano (18 de julio). Junto a estos, también se llevarán a cabo conciertos tributo a bandas como Hombres G o Fito y Fitipaldis, de la mano de Voy a Pasármelo G (4 de julio) y Corazón Oxidado (11 de julio), respectivamente.

Los mejores conciertos del año en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre los mejores conciertos que podéis disfrutar en la capital este año, se encuentran las actuaciones de The Weeknd, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Iván Ferreiro, Shakira, Agorazein o Amaral.

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