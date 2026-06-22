A lo largo de varias jornadas, podréis disfrutar de actividades deportivas, propuestas culturales, exhibiciones, castillos hinchables, fiestas de la espuma y fuegos artificiales

Con el regreso del verano, llega la época de fiestas a los distintos distritos madrileños. Con conciertos, actividades deportivas, propuestas culturales, exhibiciones, entretenidos castillos hinchables e incluso fiestas de la espuma y fuegos artificiales, pasar estos calurosos meses en Madrid no tiene por que ser momento de refugiarse en la sombra todo el día.

Conciertos de artistas míticos durante las fiestas de Usera

El distrito de Usera se viste un año más de fiesta con una programación que combina conciertos gratuitos, actividades infantiles, deporte, cultura y propuestas vecinales repartidas por todos los barrios del distrito. Hasta el día 28 de junio, podréis disfrutar de una gran agenda de planes en el recinto principal, ubicado en el parque de Pradolongo, aunque las celebraciones arrancarán previamente en las fiestas de los barrios.

José Mercé José Mercé

Una de las actividades más destacadas, dos leyendas musicales pasarán por el escenario de las fiestas. José Mercé, cantaor de flamenco español de origen gitano, se encargará de poner el ritmo a la velada musical del viernes 26 de junio, en el recinto ferial de Pradolongo, de 22.00 a 00.00 h.

Por otra parte, Obús, grupo de heavy metal creado en Madrid a principios de la década de los 80, pasará por el mismo recinto ferial, el próximo sábado 27 de junio, de 22.00 a 00.00 h. Conocidos por temas como 'Vamos Muy Bien' o 'Te Espero en el Infierno', la banda liderada por Fructuoso 'Fortu' Sánchez, junto a Francisco Laguna, es conocida por montar espectáculo que incluso pueden llegar al nivel de las grandes grandes estrellas del heavy metal internacional.

Los mejores conciertos del año en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre los mejores conciertos que podéis disfrutar en la capital este año, se encuentran las actuaciones de Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Iván Ferreiro, Shakira, Agorazein o Amaral.