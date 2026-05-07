Con motivo de las obras de construcción del intercambiador y las conexiones de las líneas 6 y 11 del suburbano

La infraestructura del transporte público de la capital no para de cambiar y mejorar. Con innovadoras medidas como los futuros trenes sin conductor, o la conexión de la Línea 5 con el Aeropuerto de Barajas, la construcción del intercambiador de Conde de Casal se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos de la capital, parte de la futura conexión de la ampliación de la Línea 11 con la Línea 6.

KREAN. Comunidad de Madrid

Cortes de tráfico durante un año en este túnel de Madrid

Ya en una nueva fase, y a consecuencia de las ocupaciones, se procederá al cierre completo del túnel de Conde de Casal, desde las 06.00 h del viernes, 8 de mayo. Se prevé que el túnel permanezca cerrado hasta febrero de 2027, y que se vayan ampliando carriles en superficie a partir del próximo mes de septiembre.

Así, el tráfico se desviará en superficie a la calzada en sentido salida de Madrid. Para ello, se habilitarán dos carriles de entrada desde la A-3 en dirección plaza del Conde de Casal y uno de salida desde la plaza del Conde de Casal en dirección A-3 Valencia y M-30 Norte. Previamente, se reducirá el número de carriles en sentido entrada a Madrid desde la A-3, justo antes del puente de la M-30, pasando de dos carriles a uno para el tráfico rodado. El ramal de enlace de salida desde la M-30 a Conde de Casal permanecerá abierto.

En la plaza del Conde de Casal, se permiten todos los movimientos de circulación, a excepción del giro a la izquierda en dirección O'Donnell (por la calle Doctor Esquerdo), y el giro a la izquierda desde Doctor Esquerdo hacia la avenida del Mediterráneo y la Glorieta Mariano de Cavia. Los trabajos de preparación de estos cambios comenzarán a las 00.00 h del día 8 de mayo. A partir de esa hora y hasta las 06.00 h, permanecerá cortado el tráfico de acceso y salida hacia la A-3 por Conde de Casal tanto en superficie como por el túnel, para conseguir la nueva configuración.

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