El programa de fiestas incluye actividades como teatro musical, espectáculos de magia y minidisco para los más pequeños

El distrito de Chamberí celebra las fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Carmen, entre los días 14 y 19 de julio. En esta ocasión, la renovada plaza de Chamberí se convertirá en el escenario de las principales actuaciones aunque, a lo largo de estas fechas, también podréis disfrutar de actividades como sesiones de djs, animaciones, actividades infantiles o espectáculos.

La música, protagonista de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Chamberí

A lo largo de estas jornadas, podréis disfrutar de una gran variedad de actuaciones musicales. Entre las actuaciones más destacadas de las fiestas de este año, podréis disfrutar de los conciertos gratis de artistas y bandas como Bertín Osborne (día 17, 21.00 h); Siempre Así (día 17, 23.00 h); Tam Tam Go (día 18, 22.45 h) o Barce (día 19, 00.30 h).

Ayuntamiento de Madrid Plaza de Chamberí

Más allá de los conciertos, durante las fiestas también podréis disfrutar de otras actividades, como la representación de musicales, espectáculos infantiles, magia y ciencia en directo, fiestas de la espuma, juegos o minidisco para los más pequeños.

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