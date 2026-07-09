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Los conciertos gratis de Ramoncín, Santiago Auserón y Jaime Urrutia protagonizan estas fiestas en Vallecas

Entre los planes más destacados de las fiestas del Carmen también podréis disfrutar de la refrescante Batalla Naval

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Ramoncín
@ramoncindiabloofficial | Ramoncín
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Las Fiestas del Carmen de Puente de Vallecas 2026 celebran a la patrona del distrito, la Virgen del Carmen, entre los días 12 y 19 de julio. Durante ocho días, el recinto ferial de la calle Payaso Fofó acoge una gran programación de actividades para toda la familia, que incluye planes como una fiesta de la espuma, animación infantil, actuaciones callejeras o la emblemática Batalla Naval, la cita más esperada del verano vallecano.

Jaime Urrutia
Ayuntamiento de MadridJaime Urrutia

La música, protagonista de las Fiestas del Carmen de Puente de Vallecas

Este año, el cartel de conciertos de las Fiestas del Carmen de Puente de Vallecas incluye las actuaciones gratuitas de varios artistas míticos. El jueves 16 de julio, el rock urbano español Ramoncín conmemora los 50 años de su primer concierto, con un espectáculo único, parte del tour 'Celebración 50/70' (Recinto Ferial, 22.30 h). 

El día 17, Jaime Urrutia, fundador y vocalista de uno de los grupos más importantes de la movida madrileña, Gabinete Caligari, llegará a Vallecas con su carrera en solitario (Recinto Ferial, 22.30 h). El sábado 18 de julio, el alma de Radio Futura, Santiago Auserón (también conocido como Juan Perro), llega a Vallecas con las mejores canciones de su trayectoria y los temas de su nuevo proyecto (Recinto Ferial, 22.30 h).

Vuelve la fiesta más refrescante del verano: la Batalla Naval de Vallekas

La Batalla Naval en Vallekas regresa como uno de los planes para toda la familia más entretenidos del año. Organizada por la Cofradía Marinera de Vallekas, este refrescante plan para todos los públicos se celebrará el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 16.30 h, en el Bulevar de la calle Peña Gorbea. Ya sean cubos, pistolas de agua, globos o barreños, esta refrescante actividad llena las calles del barrio con agua un año más, acompañada de un potente mensaje que, en esta ocasión, denuncia la deriva imperialista y el fascismo.

Santiago Auserón
Ayuntamiento de MadridSantiago Auserón

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