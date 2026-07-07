La Cofradía Marinera de Vallekas organiza esta fiesta, repleta de pistolas de agua, globos y barreños

Con la llegada de la ola de calor a Madrid, son muchos los que buscan los planes más refrescantes. Con opciones como darse un chapuzón en algunas de las mejores piscinas municipales (o parques acuáticos), disfrutar de una película al aire libre o descansar en un refugio climático, la capital acoge, un año más, una entretenida actividad para toda la familia, ideal para refrescarse.

Batalla Naval de Vallecas Batalla Naval de Vallecas

Vuelve una de las actividades acuáticas más divertidas

Estamos hablando de la Batalla Naval en Vallekas, que regresa una vez más como uno de los planes para toda la familia más entretenidos del año. Organizada por la Cofradía Marinera de Vallekas, este refrescante plan para todos los públicos se celebrará el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 16.30 h, en el Bulevar de la calle Peña Gorbea.

Ya sean cubos, pistolas de agua, globos o barreños, esta refrescante actividad llena las calles del barrio con agua un año más, acompañada de un potente mensaje que, en esta ocasión, denuncia la deriva imperialista y el fascismo.

©Jesús Inastrillas Batalla Naval de Vallecas

Los mejores parques acuáticos de Madrid

Espacios ideales donde tomar el sol, subirse a distintas atracciones y darse un buen baño, entre los mejores parques acuáticos para pasar un gran día en familia en Madrid se encuentran Parque Warner Beach, Aquopolis Villanueva de la Cañada o el Parque de Atracciones.

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