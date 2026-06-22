Aunque ya estemos en plena temporada estival (y experimentando una ola de calor), la Noche de San Juan marca, tradicionalmente, el arranque del verano. Y, aunque no se pueda celebrar en las playas, Madrid también acoge todo tipo de celebraciones para esta mágica noche, donde dejar atrás los miedos y pensar en aquello que quieres en la vida.

Desde conciertos hasta dulces artesanos, Madrid celebra, a lo largo de estas fechas, todo tipo de actividades para está mágica velada así que, toma nota, pues estos son algunos de los mejores planes para celebrar la Noche de San Juan en Madrid.

The Madrid EDITION Noche de San Juan

Hogueras y DJ en la azotea de un céntrico hotel

La fiesta de San Juan, consolidada como una de las noches más especiales del año, regresa a The Madrid EDITION para dar la bienvenida al verano desde una de las mejores terrazas de toda la capital. El próximo 23 de junio, de 19.00 a 23.00 h, la terraza exterior del restaurante peruano Oroya, 'The Roof', se convierte en un espacio ideal para disfrutar de una velada única, marcada por la música, la gastronomía y los rituales más icónicos de esta noche mágica.

Podréis disfrutar de un DJ set hasta bien entrada la noche, acompañado de una propuesta gastronómica de inspiración peruana. El broche de oro llega con la tradicional hoguera, donde escribir en un papel aquello que desees dejar atrás, y verlo arder. Además, también estará presente una tarotista, que ofrecerá lecturas personalizadas.

Manos de fuego Manos de fuego

Un plan infantil único que une circo, teatro y magia

En conmemoración del día de San Juan, el circo, el teatro y la magia se unen en un espectáculo único que desvela el significado mágico de esta noche tan especial. La actuación participativa, a cargo de la compañía Manos de Fuego, se celebrará de forma gratuita en la explanada del Ensanche de Vallecas, el martes 23 de junio, a las 22.00 h. Con una duración de 60 minutos, el espectáculo está pensado para niños de a partir de 6 años.

Turris Turris

Compartir en Madrid una coca de una popular panadería catalana

Turris vuelve a rendir homenaje a estas celebraciones, con una selección de cocas artesanas. La colección de San Juan reúne un total de cinco variedades pensadas para todos los gustos, que van desde las recetas más tradicionales hasta las más golosas, como la coca de brioche con crema y piñones; la de brioche con chocolate y piñones; con fruta escarchada y piñones; la de chicharrones con piñones o la coca de hojaldre rellena de chocolate, que pone en valor el trabajo artesanal del obrador. La colección estará disponible hasta el 23 de junio.

Ayuntamiento de Alcobendas Noche de San Juan

Talleres, mercado de artesanía y salto de la hoguera durante una noche mágica

El recinto ferial del Parque de Andalucía de Alcobendas se transforma en un espacio mágico para celebrar este rito ancestral cargado de luz y fantasía, donde podréis disfrutar de una variada programación de actividades y rituales, al igual que un mercado de artesanía, folklore tradicional, actuaciones musicales y el emblemático salto de la hoguera. El próximo martes 23 de junio, la agenda también incluye planes como degustaciones gastronómicas, animación musical, conciertos y el desfile de antorchas, a cargo de la Banda de Gaitas Jóvenes de la Xuntanza de Galegos, seguido del encendido de hogueras.

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