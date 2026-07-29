Entre las piezas más destacadas se encuentra un Ferrari SF70H auténtico, el monoplaza con el que Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen compitieron durante la temporada 2017

Con motivo del regreso de la Fórmula 1 a la capital tras más de 40 años, el centro comercial Gran Plaza 2 acoge la exposición 'Leyendas del Motor', que reúne en la zona de restauración algunos de los objetos más emblemáticos de la historia reciente del automovilismo, el motociclismo y el Dakar. Entre las piezas más destacadas se encuentra un Ferrari SF70H auténtico, el monoplaza con el que Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen compitieron durante la temporada 2017 de Fórmula 1.

Las leyendas del motor protagonizan esta exposición gratuita

La exhibición permite recorrer la trayectoria de las grandes figuras del motor nacional e internacional, como piezas originales de la etapa más exitosa de Fernando Alonso, entre las que se encuentran el mono firmado con el que conquistó sus dos títulos mundiales, su casco, la camiseta de Renault y el equipamiento completo de su paso por Ferrari (mono, casco, botas y guantes).

Por su parte, Carlos Sainz estará representado por prendas significativas de sus inicios en la élite, como la indumentaria ignífuga de su etapa en Red Bull y los guantes y botas utilizados durante el Gran Premio de Mónaco con Renault. La lista de la categoría reina se completa con objetos de pilotos como Jaime Alguersuari o Marc Gené.

Gran Plaza 2 Leyendas del Motor

Más allá del automovilismo, 'Leyendas del Motor' rinde homenaje a otras disciplinas donde España ha sido protagonista. Así, podréis contemplar la Aprilia de competición de 1996 de Jorge Martínez 'Aspar', junto a su mono original, además de artículos de mitos del motociclismo como Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Ángel Nieto o Valentino Rossi.

La muestra también exhibe piezas del bicampeón del Dakar Nani Roma y las botas del 40 veces campeón del mundo de trial, Toni Bou. Para enriquecer la visita, la exposición cuenta con audioguías gratuitas accesibles mediante códigos QR. El recorrido de automovilismo estará narrado por Antonio Lobato, mientras que el espacio dedicado al motociclismo contará con la voz del comentarista Valentín Requena.

Cuándo visitar 'Leyendas del Motor'

La exposición 'Leyendas del Motor' se puede visitar de forma gratuita en la zona de restauración del centro comercial Gran Plaza 2 (c/ de los Químicos, 1, Majadahonda), hasta el 23 de agosto.

Cómo será el futuro Gran Premio de España

El Gran Premio de España tendrá su línea de salida frente al pabellón principal de IFEMA, rodeando los pabellones y continuando por el túnel de Valdebebas, donde se ubicará la curva peraltada, al igual que la mayoría de puntos de adelantamiento. Finalmente, se usará otro túnel para regresar al recinto ferial y rodear la otra parte de los pabellones, para desembocar en la recta de meta.

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