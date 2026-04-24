Con motivo de la 'Semana Cervantina', la nueva muestra invita a leerlas como textos poéticos y narrativos

Con motivo de la celebración de la Semana Cervantina, el Instituto Cervantes ha preparado una creativa muestra que propone un recorrido por la fuerza literaria de la palabra escrita en nuestro idioma, a través de las letras de canciones de destacados autores y autoras españolas de los siglos XX y XXI.

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Históricas letras musicales protagonizan esta nueva exposición gratuita

La exposición, organizada en colaboración con Apple Music, incluye las letras de artistas como José Luis Perales, Miguel Ríos, Rosana, Manolo García, Luz Casal, Manuel Alejandro, La Oreja de Van Gogh, Christina Rosenvinge, Valeria Castro, Mari Trini, Juan Carlos Calderón, Rocio Márquez o El Chojín, entre otros.

Bajo el nombre 'Las mejores letras en español', la exhibición invita a leer estas letras como textos poéticos y narrativos, más allá de su contexto original, celebrando también la creatividad, la lengua y la capacidad de las palabras para emocionar, contar y perdurar.

Cuándo visitar esta nueva exposición del Instituto Cervantes

'Las mejores letras en español' estará disponible en el Instituto Cervantes hasta el próximo 21 de junio. Con entrada libre y gratuita, se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 20.00 h, y domingos y festivos, de 11.00 a 16.00 h.

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