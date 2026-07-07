'Arte Vivo en la Plaza' regresa este verano a la Comunidad de Madrid con una nueva edición que volverá a convertir plazas y espacios públicos en lugares de creación, encuentro y participación ciudadana. El proyecto, que celebra en 2026 su VI edición, recorrerá 11 municipios madrileños entre los meses de julio y septiembre con una programación que acerca el arte contemporáneo a la vida cotidiana de los pueblos.

Comunidad de Madrid Arte Vivo en la Plaza

Así será la nueva edición de Arte Vivo en la Plaza

Organizado por la Comunidad de Madrid y comisariado por La Juan Gallery, 'Arte Vivo en la Plaza' busca ofrecer una forma diferente de relacionarse con la creación contemporánea. Las obras suceden en directo y se construyen en diálogo con el entorno y con las personas que lo habitan, convirtiéndolas así en una parte activa de cada experiencia.

Durante dos fines de semana de julio y una semana de septiembre, artistas locales compartirán espacio con cinco creadores invitados por La Juan Gallery, como son Mónica Mura, Sara Gema, Mocholi, Yolanda Andrés y Julio Linares. Entre las actividades más destacadas, podréis disfrutar de pintura en vivo, arte textil, acciones participativas, 'performance' y experimentación sonora, transformando las plazas en espacios de encuentro.

Comunidad de Madrid Arte Vivo en la Plaza

Los once municipios participantes en 'Arte Vivo en la Plaza 2026' son: Robledo de Chavela, Patones de Abajo, Belmonte del Tajo, Manzanares el Real, Buitrago del Lozoya, Villar del Olmo, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Valdemorillo, Chinchón y Carabaña.

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