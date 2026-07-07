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De Patones de Abajo a Chinchón: el arte vuelve a las villas más bonitas de Madrid este verano

Más de 10 municipios convierten sus plazas en escenarios de creación contemporánea

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Arte Vivo en la Plaza
Comunidad de Madrid | Arte Vivo en la Plaza
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'Arte Vivo en la Plaza' regresa este verano a la Comunidad de Madrid con una nueva edición que volverá a convertir plazas y espacios públicos en lugares de creación, encuentro y participación ciudadana. El proyecto, que celebra en 2026 su VI edición, recorrerá 11 municipios madrileños entre los meses de julio y septiembre con una programación que acerca el arte contemporáneo a la vida cotidiana de los pueblos.

Arte Vivo en la Plaza
Comunidad de MadridArte Vivo en la Plaza

Así será la nueva edición de Arte Vivo en la Plaza

Organizado por la Comunidad de Madrid y comisariado por La Juan Gallery, 'Arte Vivo en la Plaza' busca ofrecer una forma diferente de relacionarse con la creación contemporánea. Las obras suceden en directo y se construyen en diálogo con el entorno y con las personas que lo habitan, convirtiéndolas así en una parte activa de cada experiencia.

Durante dos fines de semana de julio y una semana de septiembre, artistas locales compartirán espacio con cinco creadores invitados por La Juan Gallery, como son Mónica Mura, Sara Gema, Mocholi, Yolanda Andrés y Julio Linares. Entre las actividades más destacadas, podréis disfrutar de pintura en vivo, arte textil, acciones participativas, 'performance' y experimentación sonora, transformando las plazas en espacios de encuentro.

Arte Vivo en la Plaza
Comunidad de MadridArte Vivo en la Plaza

Los once municipios participantes en 'Arte Vivo en la Plaza 2026' son: Robledo de Chavela, Patones de Abajo, Belmonte del Tajo, Manzanares el Real, Buitrago del Lozoya, Villar del Olmo, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Valdemorillo, Chinchón y Carabaña.

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