También podréis disfrutar de una jornada de puertas abiertas, donde admirar algunos de los espacios más emblemáticos del edificio

El próximo jueves, 9 de julio, dará comienzo la undécima edición de la Semana de la Ópera del Teatro Real para ofrecer, a todos los públicos, la posibilidad de disfrutar y compartir las distintas expresiones artísticas y culturales que se crean en el Teatro Real y que transitan desde los conciertos líricos al flamenco, con espectáculos para el público juvenil y familiar con, una vez más, la ópera como gran protagonista.

Teatro Real Semana de la Ópera del Teatro Real

Esta plaza de Madrid acoge la Semana de la Ópera del Teatro Real

Así, entre los días 9 y 12 de julio, la Plaza de Isabel II se convertirá en un gran auditorio al aire libre donde se colocarán más de 1.000 sillas a las que podréis acceder, por orden de llegada, hasta completar aforo. Podréis disfrutar de funciones como 'Romeo y Julieta' (9 de julio, 20.30 h); 'Il Trovatore' (10 de julio, 20.30 h); 'La novia vendida' (11 de julio, 20.30 h) y 'El lago de los cisnes: la nueva generación' (12 de julio, 20.30 h).

Igualmente, el mismo domingo 12 de julio, de 09.30 a 15.30 h (último acceso a las 14.30 horas), también podréis acceder al teatro de forma gratuita, con la celebración de la tradicional Jornada de Puertas Abiertas, donde admirar algunos de los espacios más emblemáticos del edificio, como la caja escénica, la sala principal, los palcos y los salones.

Foto: Javier del Real. Semana de la Ópera del Teatro Real

Los mejores musicales para ver en Madrid

Los carteles de los teatros madrileños se llenan cada temporada con novedades musicales. Desde la Gran Vía, nuestro particular 'Broadway español', la fiebre por el teatro musical ha terminado por extenderse más allá y alcanzar otros barrios de la ciudad. Entre los mejores musicales que puedes ver en Madrid se encuentran 'Gutenberg, el mejor musical del mundo' (Teatros Luchana); 'Los Miserables' (Teatro Apolo) o 'Wicked, el musical' (Nuevo Teatro Alcalá).

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