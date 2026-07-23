En plena resaca mundialista, torneo en el que España se impuso a sus rivales para hacerse con la ansiada estrella, y levantar el trofeo bajo el cielo del estadio MetLife, toca volver a la normalidad. Tras una gigantesca rúa por las calles de Madrid que, junto a la presentación de los futbolistas, también contó con actuaciones en directo de artistas como Aitana, Lola Índigo o Arde Bogotá, definitivamente, la Selección conquista una vez más el trono futbolístico mundial.

Legends, The Home of Football Legends: The Home of Football

Entra gratis en este curioso museo del centro de Madrid

Son muchas las iniciativas que, a lo largo de la semana, han querido celebrar este legendaria victoria, ya sea con comida gratis o regalando estrellas y, a las que ahora, se suma un popular museo de la capital. Repleto de camisetas oficiales, botas y objetos que narran la historia de este deporte, Legends: The Home of Football, abre sus puertas de forma gratuita este viernes, 24 de julio.

¿La única condición? Llevar la camiseta de la Selección Española. Junto a la Puerta del Sol, el museo permitirá el acceso gratuito a todos aquellos que porten la que, sin duda, ha sido la prenda más popular del verano. Esta promoción será válida de 17.00 a 19.30 h (último acceso), aunque el museo permanecerá abierto hasta las 21.30 h. El aforo es limitado, y el acceso se realizará por orden de llegada.

De 4.200 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas, el museo combina piezas históricas con tecnología, incluyendo experiencias interactivas, cine 4D y zonas dedicadas a revivir algunos de los momentos más importantes de este deporte. La visita dura aproximadamente dos horas y, con motivo de esta jornada especial, el hall de Legends contará con una decoración especial inspirada en La Roja.

Legends: The Home of Football Exposición temporal Iker Casillas

Los mejores bares para ver un partido de fútbol en Madrid

Para disfrutar del deporte rey, especialmente si el encuentro es un clásico, un derbi o una final, es importante encontrar un buen bar con buenas tapas y cerveza fría. Entre los mejores bares para disfrutar de un partido de fútbol en Madrid, se encuentran The Irish Rover, Beer's Corner, The James Joyce, 87 Millas Sport Bar o QW Bar & Pub.

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