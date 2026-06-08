Organizado por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, el objetivo poner en valor el importante tejido creativo que se desarrolla en esta zona de la ciudad

Hogar de grandes escritores del Siglo de Oro, como Cervantes o Quevedo, el Barrio de Las Letras es un espacio para los amantes de la cultura. Y, un año más, acoge el festival Cultuletras 2026, evento que ofrece una amplia agenda de actividades vinculadas a la cultura para todos los públicos.

Cultuletras. Barrio de las Letras

Así será la nueva edición de Cultuletras

Entre los días 11 y 14 de junio, el barrio más cultural de la capital se convierte así en un torbellino de creatividad, jornadas para exprimir la cultura a pie de calle, de la mano de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. La programación incluye actividades como visitas guiadas, paseos, visitas teatralizadas, música en directo, 'performances', charlas, proyecciones o talleres infantiles.

Además, el sábado 13 de junio, de 12.00 a 20.00 h, se celebrará una edición especial del popular Mercado de las Ranas (c/ Huertas), donde podréis encontrar una gran variedad de artículos, que van desde ropa y complementos hasta ilustraciones, joyería, cerámica o velas, en un mercado que también cuenta con la participación de los negocios de hostelería de la zona, que colaboran con creaciones especiales o descuentos.

Mercado de las Ranas. Barrio De Las Letras

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.