Declarada la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid por los incendios forestales

Debido a las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, se podrían complicar las labores de extinción

Esta noche se ha declarado la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León), como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

A primera hora del viernes 24 de julio, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados, "pese a la efectividad de los trabajos nocturnos", según los servicios de emergencias regionales. Actualmente, sobre el terreno se encuentran más de 270 profesionales, entre bomberos, agentes forestales y UME.

Archivo Incendio

Debido a las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, este viernes se podrían complicar las labores de extinción de los incendios. El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

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