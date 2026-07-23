Los trabajos se extenderán hasta la primavera de 2028, y cuentan con un presupuesto superior a los 13 millones de euros

Ya no hará falta visitar el centro de la capital para disfrutar de la experiencia de la Gran Vía, un largo recorrido repleto de tiendas, restaurantes y ocio. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la Gran Vía del Sureste, un bulevar peatonal que unirá los desarrollos de Valdecarros, Ensanche de Vallecas, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros.

El sur de Madrid tendrá su propia Gran Vía

El proyecto de transformación de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas, en el distrito de Villa de Vallecas, abarcará el tramo de esta avenida, comprendido entre la avenida de las Suertes y la glorieta ubicada junto a la A-3. Los trabajos para este proyecto, que supone una inversión 13,1 millones de euros, comenzarán en septiembre y se extenderán, previsiblemente, hasta la primavera de 2028.

Ayuntamiento de Madrid Gran Vía del Sureste

El objetivo es priorizar el transporte público, al igual que la movilidad peatonal y ciclista, creando zonas de sombra y recreativos, y reforzando la biodiversidad urbana. Esta intervención se concibe como un gran eje ambiental en el que la avenida pasará de ser un elemento de separación a un conector urbano. La remodelación también incluye la reordenación completa de la sección viaria, para incorporar un carril exclusivo por sentido destinado al futuro sistema de Bus Rapid Transit (BRT) que conectará todos los desarrollos del sureste. A ello se une la renovación de las aceras, la adecuación de los carriles de circulación para el tráfico general y la creación de nuevos carriles bici segregados en ambos márgenes de la vía urbana.

La intervención contempla la construcción de un gran bulevar central de más de 21.000 metros cuadrados (37,6 metros de ancho y 560 metros de largo) con zonas estanciales, áreas infantiles, biosaludables y de calistenia y espacios de descanso, ocio y paseo. Asimismo, se creará una fuente ornamental de alrededor de 180 m² con juegos de agua e iluminación integrada y se instalará nuevo mobiliario urbano y fuentes de agua potable.

La sección de la renovada Gran Vía del Sureste estará compuesta, de oeste a este, por acera, carril bici, aparcamiento en línea, carril de tráfico local, mediana arbolada, dos carriles de tráfico general, mediana arbolada, dos carriles exclusivos BRT, bulevar central, dos carriles de tráfico general, mediana arbolada, carril de tráfico local, aparcamiento en línea, carril bici y acera. La actuación también supone una mejora de la calidad ambiental de la zona, gracias a la plantación de 875 nuevos árboles, el desarrollo de una jardinería de alta densidad y diversidad vegetal, la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y la instalación de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética.

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