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Del frontón Beti Jai a la Casa de Campo, pasando por la Puerta del Sol: estas son las mejores rutas urbanas para descubrir los lugares más emblemáticos de Madrid

El objetivo de 'Anda Madrid' es fomentar la movilidad sostenible, e incentivar a las personas a recorrer la ciudad a pie

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
casa de campo
Shutterstock | casa de campo
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Madrid es una ciudad para caminarla sin prisas. Sus grandes avenidas, parques históricos, espacios culturales y barrios con personalidad propia convierten cada paseo en una forma distinta de descubrir la capital. Con esa idea nació la iniciativa 'Anda Madrid', que invitan a madrileños y visitantes recorrer la ciudad a pie a través de seis grandes rutas urbanas conectadas con algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid.
Templo de Debod
Shutterstock

Esta iniciativa de movilidad sostenible, en marcha desde septiembre de 2024, tiene como objetivo incentivar a las personas a recorrer la ciudad a pie. Con un total de seis rutas que parten, llegan (o ambos) en la Puerta del Sol, los itinerarios de 'Anda Madrid' atraviesan los grandes pulmones de la ciudad, como la Casa de Campo, Madrid Río, los parques de San Isidro, del Oeste, la Quinta de los Molinos, el Capricho, El Retiro, Fuente del Berro o Tierno Galván.

'Anda Madrid' también hacen parada en espacios de interés cultural y deportivo como el Palacio de Vista Alegre, el Templo de Debod, el Palacio Real, el estadio Santiago Bernabéu, el Metropolitano, la Caja Mágica, el Museo del Ferrocarril, Matadero o el frontón Beti Jai, entre otros.

Frontón Beti Jai
Shutterstock

El mapa de 'Anda Madrid' muestra la distancia entre las distintas etapas de cada ruta, las localizaciones, el tiempo medio que se tarda de un punto a otro caminando o las conexiones con transporte público.

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