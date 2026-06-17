La colección de poemas original agrupa un total de 300 composiciones en latín, alemán y francés, que ensalzan el disfrute por la vida y los placeres terrenales

Una de las obras más impactantes de la música clásica, 'Carmina Burana' es una de las composiciones más reconocibles y emocionantes del repertorio clásico universal. La obra de Carl Orff, célebre por su imponente apertura 'O' Fortuna', será interpretada por Atlántida Chamber Orchestra, formación que se ha consolidado como una de las propuestas más dinámicas e innovadoras del panorama musical español.

'Carmina Burana' sonará al aire libre en este pueblo de la sierra de Madrid

La colección de poemas de 'Carmina Burana', redactada entre los siglos XII y XIII se conserva en un códice en la Biblioteca Estatal de Baviera en Múnich. Este recoge un total de 300 composiciones en latín, alemán y francés, que ensalzan el disfrute por la vida y los placeres terrenales, como el amor carnal, con una mirada satírica y crítica hacia la sociedad de la época. La obra de Carl Orff, compuesta entre 1935 y 1936, se basa en 24 poesías del códice original.

Atlántida Chamber Orchestra

Bajo las estrellas y al aire libre, la Plaza de Toros de Navacerrada acogerá la interpretación de 'Carmina Burana', una experiencia musical de gran formato, a cargo de Atlántida Chamber Orchestra. Con más de 100 artistas sobre el escenario, con coro y orquesta, bajo la dirección de su fundador, Manuel Tévar, la agrupación destaca por acercar la música clásica a nuevos públicos.

Cómo conseguir entradas para 'Carmina Burana'

'Carmina Burana' llega a la Plaza de Toros de Navacerrada el próximo sábado 27 de junio, a las 22.30 h. Las entradas generales, ya disponibles, tienen un coste que ronda entre los 20 y 35 euros.

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