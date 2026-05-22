Ya está en marcha la segunda temporada de este secreto a voces para comer con una enorme terraza y en una zona ideal para hacer senderismo

Donde se termina la carretera y empieza el pinar. Ahí está la casa de Rubén Iborra y Jennifer Ini. Después de muchos años en la alta cocina, de arruinarse y volverse a levantar, este cocinero, mitad murciano mitad alicantino, gran entusiasta del buen taberneo (y aquí puedes encontrar desde una marinera a una tabla de ibéricos Joselito), ha encontrado, al borde del embalse de La Jarosa, tierra abonada para echar raíces. La pareja ha convertido un merendero venido a menos en un mountain club donde los destellos del producto se ven desde el aparcamiento. No estamos a pie de lonja pero lo parece. Gambas de Santa Pola, carabineros de Garrucha, almejas o berberechos gallegos, ostras Gillardeau, pescados salvajes… Todo fresquísimo.

GE Ruge

“La temporada pasada, la del estreno, nos arrolló. Fue un éxito inesperado y desmedido. Conseguimos el reconocimiento de la guía Michelin y lo hemos revalidado este año. Pero ahora el proyecto está mejor armado, contamos con mejores profesionales, unas dinámicas de equipo más engrasadas y le hemos dado una vuelta a la carta inicial”. Una propuesta que, cuando echaron cuentas durante el cierre invernal, salía a 90€ el ticket medio pero que puede ser la mitad si vienes a compartir unos entrantes y una paella.

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Siendo importante el mar, los cimientos de RUGE (con capacidad para alrededor de 140 personas) son las carnes y los arroces. Ambos, que maduran en unas cámaras a la vista del comensal, se llevan todos los focos. “Soy un loco de los arroces. De hecho tengo en marcha una escuela de maestros arroceros. Aquí mi intención era lograr que quedara como en el Mediterráneo. El agua de Madrid es maravillosa pero le falta mineralización para hacer el arroz perfecto. Y aquí creo que hemos conseguido que esté como tiene que estar jugando con los fondos, la sal del Himalaya…”.

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Luego vosotros ya escogéis si os apetece más un meloso o un seco. Hay una decena para elegir. Eso sí, como siempre, se preparan para un mínimo de dos personas y únicamente los elaboran durante el servicio de mediodía. Desde mayo abren de miércoles a domingo en horario de comidas y cenas (salvo domingo noche). Así hasta finales de octubre. Pero quizás puedan estirar el año (o el que viene) si les dan luz verde para instalar una pérgola. Por ahora las mesas se distribuyen entre la sala interior (madera, piedra y chimenea incluida) y un amplio porche acristalado. Para el tapeo y la sobremesa tienen una terraza inmensa y cómoda.

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Un menú para comer entresemana y algunas versiones largas (incluido una infantil) pensadas para eventos corporativos y bodas (“tenemos ya varias cerradas para este año”) y siempre una carta donde la sección cárnica tiene una presencia destacada. Van de la mano con Discarlux. Como la confianza es mutua, sus brasas, y eso ocurre en pocos lugares, ven pasar el chuletón que subtitulan sencillamente “Top one”. Así que puedes visitar este próspero rincón en plena naturaleza para picar algo en las mesas altas al aire libre después de un paseo en familia junto al arroyo cercano o reservar un sábado para el gran homenaje estival. “Habitualmente mucha gente nos pregunta por opciones para quedarse a dormir. Por eso vamos a hacernos con la explotación de unos Airbnb por la zona. El año pasado ya tuvimos que bajar a alguien a un hotel cercano porque…”. Vengáis a lo que vengáis, aquí os espera una cocina honesta, gente cercana y el canto agudo de algún herrerillo.

Dirección: Carretera de la Jarosa (Guadarrama).

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