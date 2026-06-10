Suma una zona de entrenamiento con el ‘Quantum Board XL’, el más grande instalado hasta ahora

La escalada sigue ganando espacio en Madrid. Uno de los deportes de moda, e ideal para aquellos que se quieren poner en forma, tan solo hace falta contar con un rocódromo de confianza o, para aquellos más valientes, saber qué lugares visitar. Con cuatro rocódromos en la ciudad, una de las franquicias más populares de la capital se prepara para inaugurar un nuevo espacio en Madrid.

Sputnik Climbing Center

Abre un nuevo y espectacular rocódromo en Madrid

El quinto Sputnik Climbing de la Comunidad de Madrid se prepara para abrir sus puertas en una de las zonas mejor conectadas de la ciudad, el barrio de La Guindalera, con una gran propuesta diferencial: 1.700 metros cuadrados, 85 vías de 11,5 m de altura, una zona de bloque distribuida en dos plantas y un gran espacio de entrenamiento, en el que destaca el 'Quantum Board XL', el más grande instalado hasta el momento.

Este rocódromo cuenta con otras novedades, empezando por su decoración, ya que se ha instalado en una antigua linotipia Mergenthaler conservada en la nave, que se ha convertido en el hilo conductor del proyecto. A partir de esa pieza, vinculada al pasado de imprenta del espacio, se ha desarrollado una propuesta gráfica e interiorista inspirada en la tipografía, los tipos de madera, los grabados y la estética de taller. Igualmente, el diseño juega también con la luz natural para proyectar tipografía en el interior.

Sputnik Climbing Guindalera

Cuándo visitar el nuevo rocódromo de moda en Madrid

El rocódromo de Sputnik Climbing abre sus puertas de lunes a viernes, de 07.00 a 23.00 h; sábados, de 09.00 a 22.00 h, y domingos y festivos, de 09.00 a 21.00 h. En cuanto a precios, las entradas generales tienen un coste de 16 €.

Otros rocódromos para practicar la escalada en Madrid

Si finalmente te animas a probar la escalada, o eres un amante del deporte desde hace mucho tiempo, debes saber que la capital cuenta con un enorme plano de espectaculares rocódromos. Entre los más destacados se encuentran Arkose, Urban Monkey Madrid, Uadibloc, Sharma Climbing, Boulder Madrid o Indoorwall Getafe.

NO TE LO PIERDAS: 8 ideas para hacer deporte al aire libre en Madrid