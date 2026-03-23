Con el objetivo de mejorar la atención médica, este nuevo servicio está disponible para pruebas de laboratorio y diagnóstico de imagen

La Comunidad de Madrid ha activado dos nuevos servicios en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), con el objetivo de mejorar la atención médica. Con el primero, la aplicación móvil envía una alerta cuando están disponibles nuevos resultados de pruebas médicas, ya sean de laboratorio (como análisis de sangre o de orina) o diagnóstico de imagen (radiografías, TAC, o ecografías), para poder ser descargadas.

Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV). Comunidad de Madrid

El mensaje que el paciente recibe en su teléfono móvil le informa del documento que acaba de ser publicado en su perfil de la TSV, indicándole cómo acceder a través de la opción 'Mi Carpeta de Salud' en el menú principal.

Por otra parte, la otra novedad es la posibilidad de solicitar, de forma sencilla y desde la TSV, el Servicio de Acompañamiento a Pacientes Ambulantes con Discapacidad (APAD), dirigida a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que tienen una cita programada en el hospital y que el día de la consulta, prueba o intervención no tengan el apoyo de un familiar o persona cercana.

Esta funcionalidad se encuentra en el menú principal, dentro del apartado 'Mi información administrativa', y bajo la denominación 'Acompañante en hospital'. Pulsando en esta opción, se accede a un sencillo formulario en el que debe marcar el tipo de consulta, la fecha en la que está programada y sus necesidades, como el uso de silla de ruedas, si acudirá con oxígeno o con un intérprete de signos. Con estos datos, el equipo del hospital gestiona la petición con antelación suficiente para que el acompañante esté disponible el día indicado.

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