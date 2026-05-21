De lo macro, más de 300 vinos unidos por Tim Atkin bajo el mismo techo, a lo micro, la nueva lata de uno de los cinco mayores productores de caviar de Europa

Si sois buenos aficionados al vino y tenéis 90 euros, estáis a un paso de vivir la cata del año gracias a una de las firmas más conocidas del sector. Pero si ya tenéis poco más de 300€, enhorabuena. Podéis celebrar lo que os dé la gana con una lata de caviar español (125 gr.) que no conocíais hasta ahora.

Tim Atkin Tim Atkin

Ni diez ni cuarenta ni 87... ¡160 bodegas! Así es el poder de convocatoria y de influencia de Tim Atkin. De Rioja a Jerez, de Galicia a las Islas Canarias, del Priorat a Castilla y León. Los vinos reconocidos con 95 puntos o más en los prestigiosas listas de este crítico británico se citan durante un día en Madrid. Las mejores botellas de España este 2026 bajo el mismo techo, el del Espacio Loom (Pl. Pablo Ruiz Picasso, 11) en la zona de Azca. La invitación más extraordinaria del año para catar. Una oportunidad única e inédita. Aún quedan entradas a la venta. Será este lunes 25 de mayo desde las 11.00 (para profesionales) y a partir de las 16.30 para todo el público. Más que una feria es una mirada personal y rigurosa al panorama actual.

Esturión de Sarrión Esturión de Sarrión

Os vais muy lejos con las etiquetas de caviar y tenemos un sello aquí cerca, que además se encuentra entre los cinco mayores productores de caviar de Europa. En Sarrión. Teruel existe también para los esturiones. Así que hoy queremos poneros sobre la pista de una referencia de proximidad y altísima calidad dentro del mercado todo un icono del lujo gastronómico. Este año en Esturión de Sarrión andan felices y satisfechos no sólo por el elogioso feedback recibido en las últimas grandes ferias alimentarias sino porque han sumado a su catálogo la variedad Oscietra, quizás el más demandado ahora mismo a nivel mundial. Y lo que hace este sello turolense es de talla mundial. Si estáis cerca de hacer un regalo, de celebrar a lo grande, en Madrid podéis encontrar sus latas en tiendas como la frutería Goldfruct Argüelles, Potiño gourmet o Vinoteca La Cristalería.

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