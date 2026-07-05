El autobús del futuro ya circula por Madrid: autónomo, 100 % eléctrico y bajo demanda

El primer autobús autónomo y a demanda de España ya ha empezado a circular de forma regular, con viajeros en Mercamadrid. Se trata de una línea circular que recorrerá el recinto, ofreciendo así una innovadora solución de movilidad, tanto a visitantes como empleados. A la vanguardia en tecnologías de movilidad conectada, conducción autónoma y cero emisiones, el vehículo es 100 % eléctrico, con capacidad para 30 pasajeros y los últimos avances en conectividad 5G e interacción continua con la infraestructura.

Ayuntamiento de Madrid Autobús autónomo

Este autobús circulará en nivel 4+ de conducción autónoma con un operador a bordo. A lo largo de los próximos meses, se avanzará en el control y operación remota del vehículo desde un puesto de control situado fuera del recinto en la ciudad de Madrid. Más adelante, se llevarán a cabo los estudios y pruebas necesarias para llegar al nivel 5 de autonomía total.

Podéis activar y solicitar el servicio en las horas de menor actividad, desde vuestros propios dispositivos móviles, a través de una aplicación. La operación estará coordinada en horarios y paradas con las líneas de EMT Madrid, que conectan el recinto con el centro de la capital. En las horas de mayor actividad de Mercamadrid, de madrugada entre las 04.30 y las 09.00 h, el autobús operará con una frecuencia fija. Posteriormente, entre las 09.00 y las 10.30 h, estará disponible para atender peticiones a demanda de los usuarios.

Para utilizar el servicio, deberéis escanear un código QR situado en las paradas de la ruta, y descargar la aplicación 'Alsa Mobilities'. Allí debéis indicar las paradas de origen y destino y la hora a la que queréis viajar. Hecho esto, la aplicación consolida las peticiones realizadas por todos los usuarios y genera la mejor ruta para atenderlos de forma optimizada, conduciendo en modo autónomo desde su estacionamiento.

Ayuntamiento de Madrid Autobús autónomo

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