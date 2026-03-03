Icono de la alta cocina de Shanghái, el plato busca ser una evolución 'premium' de los tradicionales xiaolongbao.

Uno de los platos tradicionales y más populares de la cocina asiática, el bao más viral de China aterriza en Madrid, de la mano de Baoyilong. Icono de la alta cocina de Shanghái, y en una exclusiva (y sorprendente) versión al vapor, este plato busca ser una evolución 'premium' de los tradicionales xiaolongbao.

Baoyilong

El bao más grande llega a Madrid directo desde Shanghái

Elaborado con una base de carne de cerdo mezclada con huevas y carne de cangrejo, incorpora un intenso caldo concentrado que, durante la cocción al vapor, se funde en el interior del dumpling, creando así su característica explosión de sopa. El relleno de huevas de cangrejo, servido históricamente en banquetes imperiales y celebraciones de la alta sociedad china ha hecho que, con el paso del tiempo, siga considerándose como un símbolo de arte y gastronomía, vinculado especialmente a la temporada del cangrejo en China.

El bao imperial cuenta con su propio ritual de degustación. En esta ocasión, se recomienda el uso de una pajita para sorber cuidadosamente el caldo caliente del interior y, después, degustar la masa fina y esponjosa, junto al relleno, notando así los toques de suavidad, jugosidad e intensidad marina, fiel a la tradición original.

Baoyilong

Este bao gigante se puede degustar en el restaurante Baoyilong de Hortaleza (c/ López de Hoyos, 327), un local que, como filosofía principal, busca llevar un pedacito de Shanghái al paladar madrileño.

Los mejores restaurantes chinos de Madrid

Cada vez más de moda, la cocina asiática va ganando adeptos en la capital. Entre los mejores restaurantes chinos de Madrid se encuentran Bao Li, Little Dragon, Biáng Biáng, Soy Kitchen, Hunan, Royal Cantonés, Don Lay, Gourmet Jinling, Yue Lai, Sichuan Kitchen, Bammbao, Helaotai o Gran Café Shanghai.

