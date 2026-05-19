Mercado de las Flores. Vogue España. Autor: Daniel Merino | Mercado de las Flores. Vogue España. Autor: Daniel Merino

El evento se convierte en un punto de encuentro ideal tanto para amantes de las flores como para profesionales del sector

Una vez más las calles del barrio de Salamanca volverán a llenarse de puestos de flores con la nueva edición del Mercado de las Flores de Vogue. La cita más esperada de la primavera regresa para reivindicar de nuevo las flores y plantas como elementos también de decoración y estilo de vida. Este colorido mercado al aire libre reunirá no solo a algunas de las mejores floristerías de Madrid, sino que se expandirá a otras experiencias sensoriales con puestos dedicados a las fragancias, la cosmética, la moda o la realización de talleres.

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Madrid se convierte en un gran encuentro floral

El mercado, que se extiende desde la calle Jorge Juan hasta Núñez de Balboa, busca brindar una experiencia única que combina ocio, artesanía y comercio local, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal tanto para amantes de las flores como para profesionales del sector. Este gran escaparate al aire libre permite así compartir consejos y descubrir las últimas tendencias en decoración.

En esta edición estarán presentes 30 floristerías, acompañadas de otras actividades como degustaciones de café, descuentos exclusivos, 'photo opportunities' o sorteos de viajes y otros productos. Una vez más, Madrid se convierte en el epicentro de un encuentro floral que reúne a artesanos y floristas de referencia.

Cuándo se celebrará el Mercado de las Flores

El Mercado de las Flores de Vogue se celebrará el próximo sábado 23 de mayo, en la calle Jorge Juan (desde Serrano a Núñez de Balboa), entre las 11.00 y las 20.00 h.

Flavio Orsolato

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