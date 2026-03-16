Uno de los recorridos más singulares de Madrid regresa esta primavera. Con la vuelta de los trenes turísticos a las vías para poner en marcha la nueva temporada, qué mejor que una ruta con la que sentiros como auténticos monarcas, dentro de un tren histórico, en un viaje en el tiempo repleto de historia, cultura y riqueza monumental.

Tren de Felipe II

Este histórico tren se pone en marcha

Estamos hablando del Tren de Felipe II, un recorrido que busca replicar el trayecto que solía realizar el monarca, conocido como 'El Prudente', para visitar las obras del Monasterio de El Escorial, su gran proyecto vital, que supervisó personalmente durante las dos décadas necesarias para su construcción. A bordo de un tren del siglo pasado, y patrimonio de la Comunidad de Madrid, podréis descubrir la singular riqueza cultural de San Lorenzo de El Escorial.

De menos de una hora de duración, y a través de la imponente sierra de Guadarrama, el tren parte desde la estación de tren de Príncipe Pío, a las 10.20 h, donde os recibirá un grupo de actores vestidos de época, parte del trayecto, y que compartirán distintas anécdotas e historias sobre Felipe II. Al llegar a la estación de El Escorial, podréis disfrutar del Real Monasterio, sus jardines o del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, al igual que su oferta gastronómica y paisajística. A las 17.25 h, el tren regresará a Príncipe Pío, con llegada a las 18.15 h.

Tren de Felipe II.

Cómo conseguir billetes para el Tren de Felipe II

En total, contáis con tres modalidades para disfrutar de este recorrido cultural, como son el 'Pack Imperial', que incluye visita guiada de 40 minutos al conjunto histórico y una de una hora y media al Real Monasterio de El Escorial (37 euros para adultos y 25,9 € para niños); el 'Pack Leyendas' (27 € para adultos y 18,2 € para niños), con un recorrido panorámico en autobús por el Bosque de Felipe II, conocido como La Herrería, al igual que una visita caracterizada por los Jardines de la Casita del Infante, los miradores del Monasterio, los Jardines y la Lonja del Real Sitio, y el conjunto histórico de San Lorenzo de El Escorial, o el 'Pack Travesía' (18 € para adultos y 12,6 € para niños), con el que descubrir El Escorial de la forma más sencilla: una recepción en Príncipe Pío, viaje en tren, traslado en autobús a San Lorenzo y entrada libre para visitar el interior del Monasterio y descubrir a vuestro aire su interior.

La nueva temporada del Tren de Felipe II se podrá disfrutar a lo largo de los próximos meses, todos los sábados, domingos y festivos (Madrid) desde el 21 de marzo hasta 14 de junio y desde el 21 de septiembre hasta el 14 de diciembre.

Tren de Felipe II

Los mejores trenes turísticos para viajar por Madrid

Estos recorridos turísticos son una gran oportunidad para descubrir las historias de reconocidos personajes, como Cervantes o Felipe II, entre otros. Entre los trenes turísticos más destacados de Madrid se encuentran el Tren de Arganda, el Tren de Cervantes, el Tren Medieval de Sigüenza o el Tren del Canal.

NO TE LO PIERDAS: De visitas por el Palacio Real de Aranjuez hasta piragüismo por el río Tajo: vuelve el Tren de la Fresa