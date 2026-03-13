Con el esperado regreso de la primavera, las calles y terrazas de Madrid se empiezan a llenar de gente; los planes al aire libre vuelven a protagonizar todas las agendas y, son muchos los que, con la llegada de las vacaciones (o próximamente, el verano), ya empiezan a planear viajes. Conocido recorrido en un tren histórico, y una forma magnífica para disfrutar de una jornada en Aranjuez, el Tren de la Fresa vuelve a las vías, como una opción para toda la familia, con la llegada del buen tiempo.

Tren de la Fresa

El Tren de la Fresa vuelve a las vías de Madrid

Esta completa excursión cultural y de ocio a la Real Villa, declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, recrea el recorrido del primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid y segundo de la península ibérica, la línea Madrid-Aranjuez, inaugurada en febrero de 1851, hace ahora 175 años.

Así, durante toda la primavera, se podrá viajar entre Madrid y Aranjuez en coches de madera de más de un siglo de edad y con el privilegio de disfrutar más íntegramente del paisaje a un ritmo pausado, con las ventanillas bajadas. Este año se ha renovado la teatralización, lo que os permitirá viajar acompañados de personajes que os contarán la historia de la línea, al igual que revisores vestidos de época, encargados de picar vuestros billetes.

El Tren de la Fresa regresa a las vías el próximo 22 de marzo, y circulará durante los fines de semana de primavera, durante los días 22, 28 y 29 de marzo; 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de abril; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de mayo y 6 y 7 de junio.

FFE. Tren de la Fresa

Así son las rutas turísticas en Aranjuez

Hay varias posibles rutas para disfrutar de Aranjuez, como puede ser 'Fresas al Natural', que incluye exclusivamente el viaje de ida y vuelta y la degustación de las fresas de Aranjuez. El viaje en tren histórico se podrá complementar con rutas turísticas y culturales como 'Fresas con Nata', un recorrido en el Chiquitrén (el tren turístico de Aranjuez) con visita guiada a los jardines históricos del Parterre y de la Isla; 'Fresas del Tajo', un recorrido por el río Tajo en el barco turístico y visita guiada a los jardines históricos del Parterre, de la Isla y del Príncipe; 'Fresas Reales', que incluye una visita guiada al Palacio Real de Aranjuez, al jardín histórico del Príncipe y al Museo de las Falúas Reales; 'Fresas Ciclistas', una visita en bicicleta eléctrica por las huertas y sotos de Aranjuez y recorrido guiado a pie por los jardines históricos del Parterre y la Isla; 'Fresas de la Huerta', una ruta especial que incluye una visita guiada a las huertas históricas; 'Fresas entre piraguas', un recorrido en piragua por el tramo navegable del río Tajo y visita guiada por los jardines históricos de Aranjuez, o rutas combinadas que unen distintas opciones.

En las rutas combinadas, podréis disfrutar de 'Nata del Tajo', que incluye una visita al centro de Aranjuez en el Chiquitrén y recorrido en barco por el Tajo; la ruta 'Nata Real', con un recorrido en el Chiquitrén más una detallada visita al Palacio Real, o la ruta combinada 'Tajo Real', un viaje fluvial por el Tajo que se completa con una visita guiada al Palacio Real. Además, este año, con los billetes del Tren de la Fresa se ofrecerán entradas a precio reducido para visitar el Museo del Ferrocarril de Madrid, en fechas posteriores al viaje.

Tren de la Fresa, ruta 'Fresas entre piraguas'

Cómo conseguir billetes para el Tren de la Fresa

El tren ofrece un total de 385 plazas en cada viaje, y está formado por una composición de vehículos históricos. En pleno 175.º aniversario de la línea Madrid-Aranjuez, los billetes para el Tren de la Fresa ya están disponibles para su reserva.

Los mejores trenes turísticos para viajar por Madrid

Estos recorridos turísticos son una gran oportunidad para descubrir las historias de reconocidos personajes, como Cervantes o Felipe II, entre otros. Entre los trenes turísticos más destacados de Madrid se encuentran el Tren de Arganda, el Tren de Cervantes, el Tren Medieval de Sigüenza o el Tren del Canal.

