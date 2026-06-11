Emblemática fortaleza a poco menos de dos horas de Madrid, la historia del Gran Castillo de Pedraza (Segovia) se remonta al siglo XIII. Baluarte defensivo, prisión y residencia de ilustres linajes, su patio de armas se convierte en un escenario único para acoger la primera edición de una experiencia mágica inmersiva única.

Castillo de Pedraza Castillo de Pedraza

La magia toma este castillo a apenas 2 horas de Madrid

Jorge Blass, uno de los ilusionistas más reconocidos internacionalmente, protagoniza 'Los Secretos del Castillo' una propuesta exclusiva creada para uno de los enclaves más fascinantes de España. La experiencia inmersiva permite recorrer rincones sorprendentes del castillo, al a vez que experimentar momentos de asombro inolvidables.

Guiados por un selecto grupo de ilusionistas, como Alma, David Navares, Raymon y Varo, podréis recorrer distintas estancias de la fortaleza, cada una de ellas transformada en un escenario íntimo diseñado especialmente para este entorno singular. El viaje culmina en el patio principal del castillo, con un espectáculo exclusivo de Jorge Blass.

Jorge Blass

Cuándo se celebrará 'Los Secretos del Castillo'

La primera edición de 'Los Secretos del Castillo' se celebrará los próximos 17 y 18 de julio, al igual que los días 1, 7, 8, 14 y 15 de agosto. La apertura de puertas se llevará a cabo entre las 19.30 y las 20.00 h, mientras que la experiencia finalizará, aproximadamente, a las 22.15 h. Apto para todos los públicos, las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 45 €.

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