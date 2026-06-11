Las vacaciones regresan al CaixaForum Madrid, con la celebración de las 'Noches de verano', un programa multidisciplinar repleto de actividades para todos los públicos, que incluye espectáculos de magia, conciertos, danza, artes escénicas o talleres. Así, el espacio cultural busca refrescar las noches familiares, a lo largo de varias jornadas, con una agenda de actividades que en gran parte se podrán disfrutar de forma gratuita.

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Así serán las 'Noches de verano' en CaixaForum Madrid

A lo largo de las 'Noches de verano', experiencia inclusiva y participativa, la magia y los objetos, la danza y la percusión, el rock'n'roll, el jazz y el movimiento son los protagonistas. Conciertos, artes escénicas y talleres llenarán CaixaForum Madrid los jueves 25 de junio y 2, 9 y 16 de julio, a partir de las 19.30 h.

La programación apuesta por el talento local sin olvidar a los artistas de proyección nacional e internacional, a través de noches temáticas que combinan distintas disciplinas y lenguajes artísticos, con experiencias singulares que fusionan música, danza, magia, circo, dibujo y otras manifestaciones creativas.

Entre las principales novedades de las 'Noches de verano' se encuentra el 'Espacio de calma', una zona tranquila dentro del centro pensada para ofrecer un entorno relajado a aquellos que necesiten reducir el estrés, la ansiedad o la sobrecarga sensorial, o que quieran hacer una pausa en medio de la programación intensa de cada noche.

Las Noches de verano de CaixaForum Madrid se inaugurarán el jueves 25 de junio con la 'Noche de magia y objetos', una velada dirigida al público familiar que invita a sumergirse en un universo de ilusión, creatividad y sorpresa. La programación reúne propuestas de ilusionismo, teatro de objetos y espectáculos visuales que jugarán con la luz, las sombras y la percepción para establecer un diálogo entre tradición y contemporaneidad. Esta noche mágica tendrá su momento álgido en el auditorio del centro cultural con el espectáculo 'Aluzina', del mago y creativo multidisciplinar Nacho Diago.

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La segunda jornada acoge la 'Noche de danza y percusión' (2 de julio), con espectáculos como 'Únicos', de la compañía Da-Te Danza, o 'Pity party', de la compañía Vero Cendoya. Esta noche de danza y percusión traerá consigo una actividad musical creada especialmente para la ocasión: una batalla 'beatbox' (el arte de crear música con la voz como instrumento) entre Fruity B.O.M.B. y Dagová. El jazz contemporáneo también se podrá disfrutar durante la velada, con un microconcierto del pianista y compositor Gabriel Peso en formato trío. Para aquellos que quieran danzar, esta noche también ofrecerá talleres como 'Campamento galáctico' o el espectáculo de la compañía Ual·la 'Play!'.

Las 'Noches de verano' continúan el jueves 9 de julio con la 'Noche del rock'n'roll', mucho más que un estilo de música, una forma de vida que no caduca y que levanta pasiones. CaixaForum Madrid ofrece una experiencia compartida, diversa y emocionante con conciertos, charlas con destacados músicos y talleres donde bailar y aprender. El programa cuenta con las actuaciones de Los Mambo Jambo, que subirán al escenario del Auditorio para interpretar su repertorio; Castor Head, una banda madrileña que bebe del western y la música popular de Estados Unidos, o el concierto combinado con una charla imperdible de Fernando Pardo. La 'Noche del rock'n'roll' también ofrecerá la actuación dinamizada de Velvet Candles y un taller de peluquería.

Las noches temáticas de CaixaForum Madrid se cerrarán el jueves 16 de julio, con la 'Noche de jazz y movimiento', que contará con las actuaciones de Leïla Duclos y Hip Horn Brass Collective; el taller 'Solo jazz'; una clase de claqué o 'La declamación muda', de la mano de Melania Olcina.

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Horarios y entradas para las 'Noches de verano'

Durante las cuatro 'Noches de verano' programadas, CaixaForum Madrid permanecerá abierto hasta las 0.00 h, incluida la tienda y también la cafetería. Las 'Noches de verano' se celebrarán los días 25 de junio y 2, 9 y 16 de julio, a partir de las 19.30 h. Aunque parte de la programación sea gratuita, algunas actividades requieren la compra previa de entradas.

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