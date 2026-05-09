La propuesta llega de la mano de Estoy en la basura, un perfil que se dedica a catalogar en las redes sociales objetos que están en la calle

Joyas, prendas de segunda mano y 'vintage', muebles, productos artesanales... Si lo tuyo son los mercadillos, Madrid es tu ciudad. Incluso, paseando por las calles, quién no ha visto algún objeto que le haya llamado la atención, esperando ahí el momento para encontrar un nuevo hogar. En plena Puerta del Ángel, ha nacido una comunidad que busca darle una segunda vida a todas esas cosas que ya no tienen espacio en casa.

Estoy en la basura. @estoyenlabasura

Así es el curioso mercadillo donde todo es gratis

Este mercadillo abierto al público, donde todas las cosas se pueden conseguir sin pagar ni un solo euro, nace de la mano de Estoy en la basura, un perfil que se dedica a catalogar en las redes sociales objetos que están en la basura, y compartir su localización, a fin de buscarles una nueva vida y evitar el desperdicio.

A partir de estas labores, el proyecto ha dado un paso más, con la organización de un mercadillo gratuito donde conseguir todos esos objetos recuperados por 0 €. Si, coste alguno. Ya sea ropa, pequeños muebles y una gran variedad de enseres recuperados, la oferta cambia en cada edición. El mercadillo de Estoy en la basura se organizará el próximo domingo 17 de mayo, en El Girasol (c/ Caramuel, 68).

Estoy en la basura. @estoyenlabasura

Los mejores mercadillos en Madrid

Visitar un mercadillo es uno de los planes más populares en la capital, espacios donde podéis comprar todo tipo de artículos y pasar una agradable jornada. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, la Feria de Artesanía de Recoletos o el Mercadillo de Majadahonda.

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