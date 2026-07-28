Con más de 20 años de historia, ofrece planes para toda la familia, que van desde la gastronomía hasta las actuaciones musicales

Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la Edad Media. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

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Vuelve el Mercado Medieval de Guadarrama

Entre los días 31 de julio y 2 de agosto, la localidad madrileña de Guadarrama acogerá una nueva edición de su mercado medieval, con más de 20 años de historia. Con planes para toda la familia, la programación cuenta con actuaciones musicales, personajes llegados de otras épocas, teatro de calle y espectáculos itinerantes, gastronomía artesanal, puestos de artesanía y juegos para los más pequeños.

Así, y durante tres días, las calles de Guadarrama viajarán hasta la Edad Media, donde la historia cobra vida entre música, teatro, aromas y artesanía. El Mercado Medieval se celebrará en la Plaza Mayor, la calle Alfonso Senra y el Parque de Guadarrama.

@guadarramanoticias Mercado Medieval de Guadarrama.

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