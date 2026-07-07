El Museo del Prado abre gratis por sorpresa este fin de semana: te decimos en qué horario

Esta iniciativa cultural ofrece una posibilidad alternativa a la hora de visitar la famosa pinacoteca, con las dos nuevas exposiciones temporales como principales protagonistas

La capital está repleta de museos y galerías que deberías tener en tu lista de lugares para visitar. Históricas colecciones con obras maestras de Velázquez, El Greco, Goya, Picasso o El Greco, sin duda, el primer museo que a mucha gente se le puede venir a la mente cuando piensa en Madrid es el Prado, que una vez más celebra una de sus populares aperturas nocturnas.

El Prado de noche Museo del Prado

Las nuevas exposiciones temporales protagonizan las visitas nocturnas del Museo del Prado

Aunque normalmente se celebra el primer sábado de cada mes, el Museo del Prado acoge una vez más esta popular iniciativa cultural, abriendo sus puertas de noche, y ofreciendo una posibilidad alternativa a la hora de visitar el museo.

En esta ocasión, se abrirán las dos exposiciones temporales inauguradas recientemente, como son 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', que revela el impacto italiano en el gótico español antes del Renacimiento, y 'Prado. Siglo XXI', que plantea un recorrido por los hitos y etapas de su historia reciente que han ido definiendo su funcionamiento, su proyecto científico y su lugar en el panorama cultural internacional.

Cuándo visitar el Museo del Prado de noche y gratis

Excepcionalmente, la visita nocturna se celebrará el próximo sábado 11 de julio, de 20.30 a 23.30 h, con aforo limitado y entrada gratuita.

Museo del Prado El Prado de noche

Cuándo visitar gratis los museos de Madrid

Más allá del Museo del Prado, son muchas las pinacotecas madrileñas que abren sus puertas de forma gratuita a lo largo de la semana, como puede ser el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de lunes a sábados (excepto el martes, que es el día que cierra el museo) de 19 a 21 h o los domingos de 12.30 a 14.30 h; la Galería de las Colecciones Reales, de 18 a 20 h de lunes a jueves; el Museo Thyssen-Bornemisza, el sábado, de 21 a 23 h, o el Museo Arqueológico Nacional, los sábados desde las 14 h y los domingos por la mañana.