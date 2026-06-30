Los trabajos de musealización y rehabilitación han supuesto una inversión de más de 9 millones de euros

Madrid es una ciudad repleta de emblemáticos lugares para ver y descubrir. Ya sean monumentos, museos o edificios históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Concebido a finales del siglo XVIII por la duquesa de Osuna como un centro de vida cultural madrileño, donde disfrutar de conciertos, tertulias o representaciones teatrales, y por donde llegaron a pasar artistas como Francisco de Goya, el Palacio de los duques de Osuna, ubicado en el parque de El Capricho, finalmente ha adelantado su fecha de apertura.

Ayuntamiento de Madrid Palacio de El Capricho

Este histórico palacio de Madrid adelanta la fecha de su apertura

Prevista originalmente para 2027 como nuevo museo, el histórico Palacio del Capricho adelanta su apertura a este otoño, tras un proceso de musealización y rehabilitación que ha supuesto una inversión superior a los 9 millones de euros. La apertura, que se adelanta varios meses, permitirá a los visitantes conocer la historia de este enclave, vinculado a la duquesa de Osuna y a la vida intelectual del Madrid ilustrado.

El objetivo de esta intervención ha permitido recuperar los valores arquitectónicos y decorativos del edificio, adecuar sus instalaciones a los estándares actuales de accesibilidad y conservación y dotarlo de un proyecto museográfico que facilitará la comprensión de su historia y de la relevancia cultural de quienes lo habitaron.

Ayuntamiento de Madrid Palacio de El Capricho

Así es el Palacio de El Capricho

El enclave fue concebido por la IX duquesa de Osuna, María Josefa Pimentel Téllez-Girón, una de las figuras más destacadas del mecenazgo cultural en la España de los siglos XVIII y XIX. Inspirada por los ideales de la Ilustración, el jardín cuenta con un estilo romántico, con influencias francesas e inglesas, al igual que un laberinto, un casino de baile o un embarcadero.

El palacio cuenta con tres plantas y un sótano, con una distribución que refleja el estilo de vida de la alta nobleza ilustrada del siglo XVIII. Participaron en su diseño arquitectos como Mateo Guill o Antonio López, y artistas como Juan Adán o José Pagniucci.

NO TE LO PIERDAS: Combates a caballo, mercados medievales y espectáculos de fuego para viajar a la Edad Media: la mejor excursión si quieres salir fuera de Madrid este fin de semana