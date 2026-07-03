El Teatro de Títeres del Retiro pone en marcha su programación estival y familiar con la celebración de una nueva edición del ciclo 'Títere de verano', que este año propone siete espectáculos a cargo de distintas compañías, con 14 funciones en total, los sábados y domingos. Las representaciones podrán verse al atardecer (20.00 h), cuando la grada queda ya completamente en sombra y remite el calor.

Teatro de Títeres del Retiro Teatro de Títeres del Retiro

Así será la nueva edición de 'Títere de verano'

La programación de 'Títere de verano' reúne a compañías procedentes de Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid, dos de ellas vinculadas también a Nueva Zelanda y México. La compañía catalana La Baldufa, una de las más prestigiosas del panorama nacional, abre el ciclo este fin de semana, con 'Lío en la granja', una divertida fábula sobre la convivencia, la diversidad y los prejuicios (4 y 5 de julio).

El 11 y 12 de julio, El Retablo de la Ventana, compañía de Castilla-La Mancha, pondrá en escena 'Los tres bandidos', una adaptación del célebre álbum ilustrado de Tomi Ungerer, que habla de solidaridad, generosidad y de cómo las personas pueden cambiar cuando descubren el valor de ayudar a los demás. El siguiente fin de semana, será Francis Zafrilla quien llene el teatro de música, humor y personajes sorprendentes con 'Got Pop! Un musical de otra galaxia', un espectáculo participativo inspirado en los grandes éxitos musicales de los años 80, protagonizado por extravagantes seres llegados del espacio.

La Baldufa Lío en la granja

El último fin de semana de julio, La Carreta Teatro, compañía valenciana con más de cuatro décadas de trayectoria, presentará 'El hechizo del dragón', una aventura medieval que combina fantasía, ecología y valores como el respeto por la naturaleza. Entrado el mes de agosto, el ciclo continuará con Hilando Títeres, que ofrecerá, los días 1 y 2, 'Soliluna', una delicada historia sobre la amistad, la convivencia y la importancia del entendimiento.

Los días 8 y 9 de agosto, podréis descubrir 'The Bell', de Naranjarte, una propuesta sin palabras que fusiona marionetas, circo contemporáneo y malabares. El ciclo concluirá los días 15 y 16 de agosto con 'Riofaunado', de la compañía La Matatena, una aventura ambientada en las selvas mexicanas que invita a reflexionar sobre la conservación de la biodiversidad a través de una emocionante historia protagonizada por animales y criaturas fantásticas.

Cómo conseguir entradas para 'Títere de verano'

Las entradas para todos los espectáculos se ponen a disposición del público los viernes anteriores a cada función, a partir de las 10.00 h. Son gratuitas, previa descarga.

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