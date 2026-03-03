Suscríbete
Noticias

El parque hinchable más grande del mundo vuelve a Madrid: más de 4.000 metros cuadrados con carrera de obstáculos, tobogán gigante y una 'ninja wall'

Funbox cuenta con un total de diez áreas conectadas, pensadas para que no pares de moverte

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Funbox
Uno de los planes más divertidos, e ideal para todos los públicos, vuelve a Madrid el parque hinchable más grande del mundo. Tras recorrer varios puntos de la geografía española, como Alicante o Cartagena, Funbox regresa a la capital madrileña, ofreciendo una nueva ocasión de volver a disfrutar de sus diversas áreas de juego por tiempo limitado.

Funbox
Vuelve a Madrid el parque hinchable más grande del mundo

Con una superficie total de 4.000 metros cuadrados, Funbox cuenta con un total de diez áreas de juego, entre las que se encuentran la carrera de obstáculos, combates por equipos, un tobogán de siete metros, la 'ninja wall' o 'gumball galop', entre muchas otras. Esta experiencia para todas las edades regresa así como un plan ideal para pasar en familia, para los más pequeños o con amigos.

En esta ocasión FunBox aterriza en el centro comercial Gran Plaza 2 (c/ de los Químicos, 1, Majadahonda), y estará disponible entre los días 27 de marzo y el 3 de mayo

Funbox
Cómo conseguir entradas para Funbox

Las entradas generales, que permiten disfrutar de 80 minutos de saltos y diversión, ya están a la venta. Durante los primeros días de estreno (del 27 al 29 de marzo), los pases tienen un coste de 9 euros mientras que, para el resto de sesiones, las entradas se pueden conseguir por 11 euros. Los niños menores de 2 años no pagan entrada.

Funbox
Los mejores parques infantiles de Madrid

En la ciudad, hay parques en todos los barrios, pero algunos de ellos merecen una especial atención. Y es que, cada vez se busca un diseño más original, que tengan actividades para hacer y, sobre todo, que además de jugar sean didácticos. Entre los mejores parques infantiles de Madrid, donde los más pequeños pueden pasar un entretenido día, se encuentran el Parque de Ingenieros, el Cerro del Aire, el Dragón rojo de Usera, El bosque encantado o el Parque del Dinosaurio del Manzanares.

