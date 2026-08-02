Su éxito reside en ser fácil de aprender y muy entretenido, capaz de adaptarse al nivel de cada jugador

Combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa, y es uno de los deportes qué más popularidad ha ganado a lo largo de los últimos años. Directo desde Estados Unidos, estamos hablando del pickleball, la modalidad deportiva de raqueta nacida en los años 60, que triunfa a nivel nacional, cuyo éxito reside en ser un deporte fácil de aprender y muy entretenido, que se adapta al nivel de cada jugador y por eso puede ser jugado por personas de diferentes edades y condiciones.

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Pickleball, el nuevo deporte de moda en Madrid

El pickleball es una modalidad deportiva de raqueta que se practica en una pista de las mismas medidas de la de bádminton (13,41x6,10 metros), con la diferencia de la línea que delimita la zona de 'no volea', que se encuentra a 2,13 metros de la red.

Para jugarlo se utiliza una pala rígida de superficie lisa, cuya suma de largo y ancho no debe superar los 60 centímetros, y el largo no superar los 43 cm. La pelota que se utiliza es de plástico perforada y mide unos 7 cm de diámetro. Las pequeñas dimensiones de la pista permite que se pueda jugar fácilmente tanto en exterior como en interior. En España está regulado por el Comité de Pickleball de la Real Federación Española de Tenis (RFET), responsable de gestionar las licencias, la competición oficial y el ranking nacional.

Las reglas más características del pickleball son la del doble bote y el juego en la zona de 'no volea'. En la primera, el que saca o su compañero están obligados a dejar botar la pelota antes de devolver el resto de su oponente. La segunda hace referencia a la zona que abarca una distancia de 2,13 metros desde la red, dentro de la cual, ni pisando la línea que la delimita se puede realizar una volea.

Sí está permitido jugar dentro o entrar a devolver una pelota que previamente ya haya botado. Respecto a la puntuación, los partidos se suelen jugar a sets de 11 puntos con diferencia de dos, y sólo puede anotar puntos el jugador/equipo que está sacando, como sucedía antiguamente en el voleibol. Existen competiciones individuales y de dobles y la categoría dobles mixta también es oficial.

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Dónde jugar a p ickleball si estás en Madrid

La capital cuenta con una gran variedad de centros deportivos, clubs y pistas interiores y exteriores donde practicar este entretenido deporte. Si estás en Madrid, y te apetece dar tus primeros pasos en este popular deporte, toma nota, pues estos son los lugares de la Comunidad de Madrid donde jugar a pickleball:

Centro Deportivo Municipal La Elipa (c/ Alcalde Garrido Juaristi, 17).

Centro D eportivo M unicipal Cerro Almodóvar (c/ Cerro Almodóvar, 9).

Cerro Almodóvar (c/ Cerro Almodóvar, 9). Centro D eportivo M unicipal Moratalaz (c/ de Valdebernardo, 2).

Moratalaz (c/ de Valdebernardo, 2). Centro D eportivo M unicipal Plata y Castañar (Paseo de Plata y Castañar, 7).

Plata y Castañar (Paseo de Plata y Castañar, 7). Centro D eportivo M unicipal Faustina Valladolid (c/ de Ladera de los Almendros, 2).

Faustina Valladolid (c/ de Ladera de los Almendros, 2). Centro D eportivo M unicipal Concepción (c/ de José del Hierro, 5).

Concepción (c/ Centro D eportivo M unicipal Vicente del Bosque (Avenida de Monforte de Lemos, 13).

Vicente del Bosque (Avenida de Monforte de Lemos, 13). Instalación Deportiva Municipal Arturo Ruiz García (c/ de Santiago de Compostela, 104).

Centro Deportivo Municipal La Chopera (Paseo de Fernán Núñez, 3).

Club Deportivo Somontes (Carretera de El Pardo, Km. 3,4).

As de Pickleball (c/ de Ladera de los Almendros, 2).

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