Bajo el nombre 'Noche en Blanco (y Amarillo)', esta jornada especial tiene como objetivo acercar el patrimonio artístico y cultural de la capital a la ciudadanía

Con motivo del visita del Papa León XIV a España, un total de 15 museos y entidades culturales madrileñas abrirán sus puertas de forma gratuita, y con horario ampliado, la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio. Bajo el nombre 'Noche en Blanco (y Amarillo)' esta jornada especial tiene como objetivo acercar el patrimonio artístico y cultural de la capital a la ciudadanía.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Entre todos los participantes, destacan museos públicos de ámbito nacional, como el Museo del Prado (que permanecerá abierto hasta las 00.30 h); el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (hasta las 23.30 h); la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (hasta las 02.00 h); la Galería de las Colecciones Reales (hasta las 01.00 h) o el Museo Naval, al igual que museos privados, como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (hasta las 00.00 h).

Por otra parte, se suman a esta iniciativa entidades culturales y artísticas como CaixaForum Madrid, el Espacio Fundación Telefónica o la Fundación Mapfre, al igual que museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid o el Museo de San Isidro, además de entidades como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

También se han previsto actividades especiales para la esperada ocasión, como la exposición de piezas seleccionadas por su consonancia con el magisterio del Papa en distintos museos; un concierto de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el Auditorio de la Escuela, y el evento 'No la debemos dormir', en los Teatros del Canal, con una programación especial dirigida a un público joven, que incluye conciertos, danza y sesiones de DJ, hasta las 05.00 h.

Museo Thyssen

Esta iniciativa se denomina 'Noche en Blanco (y Amarillo)' en referencia a la 'Noche en Blanco', una iniciativa cultural surgida en París hace más de 20 años, con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad, y como curioso guiño a los colores de la bandera vaticana, blanca y amarilla. En España, la primera edición tuvo lugar en Madrid, en el año 2006.

Madrid celebra el Día Internacional de los Museos

El Día Internacional de los Museos regresa el próximo 18 de mayo. Este efeméride conlleva la apertura de puertas de todo tipo de instituciones de la capital, con la posibilidad de poder visitar sus colecciones y exhibiciones. Con talleres, conciertos , charlas y pases gratuitos, esta es una ocasión ideal para empaparse de cultura y conocer todos los recintos de la capital. Este año, y bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', el objetivo es reforzar el papel de los museos como espacios que fomentan el respeto y la convivencia entre personas y comunidades, lugares seguros donde las personas se acercan a historias, colecciones y experiencias compartidas.

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