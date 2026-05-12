Bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', el objetivo es reforzar el papel de los museos como espacios que fomentan el respeto y la convivencia entre personas y comunidades

El Día Internacional de los Museos regresa el próximo 18 de mayo. Este efeméride conlleva la apertura de puertas de todo tipo de instituciones de la capital, con la posibilidad de poder visitar sus colecciones y exhibiciones. Con talleres, conciertos , charlas y pases gratuitos, esta es una ocasión ideal para empaparse de cultura y conocer todos los recintos de la capital.

El Museo del Prado de noche

Madrid celebra el Día Internacional de los Museos con actividades gratis

Este año, y bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', el objetivo es reforzar el papel de los museos como espacios que fomentan el respeto y la convivencia entre personas y comunidades, lugares seguros donde las personas se acercan a historias, colecciones y experiencias compartidas. Esta efeméride se conmemora cada 18 de mayo desde su instauración en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Si quieres disfrutar de una exposición, una charla o simplemente, visitar un conocido museo madrileño sin pagar un euro, toma nota, pues estas son todas las actividades que podrás disfrutar a lo largo de estas jornadas.

Museo del Prado : la famosa pinacoteca madrileña abre sus puertas gratis el próximo lunes 18 de mayo.

: la famosa pinacoteca madrileña abre sus puertas gratis el próximo lunes 18 de mayo. Museo Reina Sofía : el viernes 22 de mayo, el Reina Sofía celebra el Día Internacional de los Museos con una vibrante maratón musical, que incluye conciertos de artistas y bandas como Soleá Morente, Carlangas y Zahara.

: el viernes 22 de mayo, el Reina Sofía celebra el Día Internacional de los Museos con una vibrante maratón musical, que incluye conciertos de artistas y bandas como Soleá Morente, Carlangas y Zahara. Museo Thyssen-Bornemisza : podrás disfrutar de acceso gratuito (de 10.00 a 19.00 h) a la galería madrileña durante la celebración del Día Internacional de los Museos, al igual que actividades como visitas guidas o un concierto. Las entradas online se pueden reservar a partir del jueves 14 de mayo.

: podrás disfrutar de acceso gratuito (de 10.00 a 19.00 h) a la galería madrileña durante la celebración del Día Internacional de los Museos, al igual que actividades como visitas guidas o un concierto. Las entradas online se pueden reservar a partir del jueves 14 de mayo. Museo Arqueológico Nacional : el MAN ofrece entrada gratuita el 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, con horario ampliado de 09.30 a 20.00 h, al igual que una gran programación de actividades, como mesas redondas, conferencias y talleres.

: el MAN ofrece entrada gratuita el 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, con horario ampliado de 09.30 a 20.00 h, al igual que una gran programación de actividades, como mesas redondas, conferencias y talleres. Museo Cerralbo : esta pinacoteca madrileña abre sus puertas de forma gratuita, ofreciendo también un horario especial de apertura.

: esta pinacoteca madrileña abre sus puertas de forma gratuita, ofreciendo también un horario especial de apertura. Museo del Traje : el museo también abre sus puertas de forma gratuita, acompañado un horario especial prolongado.

: el museo también Museo Lázaro Galdiano : con motivo del Día Internacional de los Museos, este domingo 17, podéis disfrutar de una variedad de visitas guiadas gratuitas, previa reserva.

: con motivo del Museo del Ferrocarril : se suma a esta celebración con una jornada de puertas abiertas y una programación especial, el próximo 17 de mayo, de 10.00 a 15.00 h, que os permitirá disfrutar de una exhibición de maquetas ferroviarias, visitar el interior de vehículos, talleres familiares y viajar a bordo de trenes de jardín o de un automotor histórico.

: se suma a esta celebración con una jornada de puertas abiertas y una programación especial, el próximo 17 de mayo, de 10.00 a 15.00 h, que os permitirá CaixaForum Madrid : podéis visitar de forma gratuita este espacio cultural, durante la Noche de los Museos (17 de mayo, de 19.00 a 00.00 h) y el Día Internacional de los Museos (18 de mayo).

: podéis visitar de forma gratuita este espacio cultural, durante la Noche de los Museos (17 de mayo, de 19.00 a 00.00 h) y el Día Internacional de los Museos (18 de mayo). Museo de América : la pinacoteca abre sus puertas de forma gratuita, acompañado un horario especial prolongado. Además, el jueves 21, podéis disfrutar de una visita a los almacenes (previa reserva de entradas).

: la pinacoteca Museo del Romanticismo : el museo también abre sus puertas de forma gratuita, acompañado un horario especial prolongado, al igual que el taller de baile de época 'El baile viral de Los Bridgerton: ficción y realidad'.

: Museo Nacional de Ciencias Naturales : el MNCN celebra el Día Internacional de los Museos abriendo sus puertas de forma gratuita el domingo 17, de 10.00 a 20.00 h, acompañado de actividades que buscan conectar ciencia, arte y expresión cultural.

: el MNCN celebra el Día Internacional de los Museos abriendo sus puertas de forma gratuita el domingo 17, de 10.00 a 20.00 h, acompañado de actividades que buscan conectar ciencia, arte y expresión cultural. Galería de las Colecciones Reales : durante la conmemoración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), la entrada será gratuita y los tickets se dispensarán en las taquillas del museo no siendo posible la reserva por la web. La Galería acogerá una variedad de actividades, como una visita guiada a los almacenes o distintas charlas y confluencias.

: durante la conmemoración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), la entrada será gratuita y los tickets se dispensarán en las taquillas del museo no siendo posible la reserva por la web. La Galería acogerá una variedad de actividades, como una visita guiada a los almacenes o distintas charlas y confluencias. Casa Museo Lope de Vega : ubicada en la vivienda en la que el escritor residió durante los últimos 25 años de su vida, la Casa Museo Lope de Vega abrirá de manera extraordinaria el lunes 18 de mayo. Además, el sábado 16 ofrecerá la ruta teatralizada Letras y espadas por el Barrio de las Letras, a cargo de la compañía Vataria.

: ubicada en la vivienda en la que el escritor residió durante los últimos 25 años de su vida, la Casa Museo Lope de Vega abrirá de manera extraordinaria el lunes 18 de mayo. Además, el sábado 16 ofrecerá la ruta teatralizada Letras y espadas por el Barrio de las Letras, a cargo de la compañía Vataria. Museo Naval de Madrid : conocido por su espectacular escalera, este museo celebra la efeméride con una programación dedicada a 'La vida a bordo', que incluye talleres infantiles y cuentacuentos (previa inscripción), los días 16 y 17 de mayo.

: conocido por su espectacular escalera, este museo celebra la efeméride con una programación dedicada a 'La vida a bordo', que incluye talleres infantiles y cuentacuentos (previa inscripción), los días 16 y 17 de mayo. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando : la Academia se une a la celebración mundial del ICOM con una apertura extraordinaria y gratuita, con acceso a la primera planta, el Gabinete Goya y la exposición temporal, dedicada a los maestros clásicos del grabado japonés.

: la Academia se une a la celebración mundial del ICOM con una apertura extraordinaria y gratuita, con acceso a la primera planta, el Gabinete Goya y la exposición temporal, dedicada a los maestros clásicos del grabado japonés. Museo Nacional de Artes Decorativas : la pinacoteca madrileña abre sus puertas de forma gratuita, acompañado un horario especial prolongado, y la celebración de una visita especial conducida por expertos, el 'Maratón Inside Out. La colección del museo con sus profesionales'.

: la pinacoteca madrileña 'Maratón Inside Out. La colección del museo con sus profesionales'. Museo de San Isidro : los días 16 y 17 de mayo, se celebrarán varios talleres familiares, sobre el proceso de investigación en arqueología (previa reserva). También organizan varias actividades con entrada libre hasta completar aforo, relacionadas con la prehistoria y la época romana. Además, se ofrecerá una teatralización 'El Madrid de Felipe II'.

: los días 16 y 17 de mayo, se celebrarán varios talleres familiares, sobre el ofrecerá una teatralización 'El Madrid de Felipe II'. Planetario de Madrid : el martes 19, tendrá lugar la conferencia ' Cazando eclipses: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026', al igual que la posibilidad de visitar en las instalaciones del Planetario de Madrid un gran punto de información con el objetivo de mostrar al público qué es un eclipse, qué tipos hay, cómo serán los eclipses de cada año, cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar para observarlos...

: el martes 19, tendrá lugar la conferencia ' Museo Municipal de Arte Contemporáneo : el domingo 17 de mayo, de 11.30 a 13.30 h, se ofrecerá el taller-espectáculo 'Greguerías: museo en fuga', a cargo de la compañía de danza contemporánea Tejido Conectivo, una propuesta escénica en formato híbrido, que combina taller y espectáculo de danza en una misma experiencia abierta a la participación del público (previa reserva).

: el domingo 17 de mayo, de 11.30 a 13.30 h, se ofrecerá el taller-espectáculo 'Greguerías: museo en fuga', a cargo de la compañía de danza contemporánea Tejido Conectivo, una propuesta escénica en formato híbrido, que combina taller y espectáculo de danza en una misma experiencia abierta a la participación del público (previa reserva). Museo Centro de Arte Dos de Mayo : el Museo CA2M de Móstoles contará con tres exposiciones temporales, como son 'Entre el cielo y la tierra', de Antonio Ballester Moreno, 'Arquitectura menor', de Esther Partegàs y 'Una y otra vez', de Dorothy Iannone.

: el Museo CA2M de Móstoles contará con tres exposiciones temporales, como son 'Entre el cielo y la tierra', de Antonio Ballester Moreno, 'Arquitectura menor', de Esther Partegàs y 'Una y otra vez', de Dorothy Iannone. Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid : el próximo 16 de mayo, podréis el espectáculo 'Apolo. Arte y mito', una propuesta que recrea cómo pudieron ser las artes escénicas grecolatinas y las representaciones inspiradas en los relatos mitológicos de la Antigüedad. Además, el 17 de mayo, ofrecerá el taller de paleontología para jóvenes y adultos '¿Qué hace un cachorro como tú en un sitio como este?', centrado en el excepcional hallazgo de un ejemplar prehistórico de dientes de sable.

: el próximo 16 de mayo, podréis el espectáculo 'Apolo. Arte y mito', una propuesta que recrea cómo pudieron ser las artes escénicas grecolatinas y las representaciones inspiradas en los relatos mitológicos de la Antigüedad. Además, el 17 de mayo, ofrecerá el taller de paleontología para jóvenes y adultos '¿Qué hace un cachorro como tú en un sitio como este?', centrado en el excepcional hallazgo de un ejemplar prehistórico de dientes de sable. Museo Casa Natal de Cervantes: este espacio cultural acogerá una actividad participativa, que os permitirá dejar vuestros mensajes de paz en el patio del museo, al igual que visitar la exposición 'Con capa y espada. La moda en época de Cervantes', un recorrido por la historia de la indumentaria del Siglo de Oro y una forma de vestir que ha recibido el nombre de vestimenta a la española.

Cuándo visitar los museos de Madrid gratis

Además de durante estas especiales fechas, podéis visitar de forma gratuita varios museos de la capital en específicos horarios o días. Por ejemplo, el Museo del Prado abre gratis el lunes a sábado de 18.00 a 20.00 h y domingos y festivos de 17.00 a 19.00 h, el 12 de octubre (Día de la Hispanidad) y el 19 de noviembre (Aniversario del Museo del Prado), el Museo Reina Sofía de lunes a sábados (excepto el martes, que es el día que cierra el museo) de 19.00 a 21.00 h o los domingos de 12.30 a 14.30 h, o el Museo Thyssen-Bornemisza, los lunes de 12.00 a 16.00 h y gratis el 12 de octubre.

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