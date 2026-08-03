Más allá de las revistas del corazón, todo lo que quiso saber de una de las figuras más carismáticas y relevantes de nuestra historia reciente

La XVIII Duquesa de Alba, sí, Doña Cayetana Fitz-James Stuart, será la gran protagonista y homenajeada en la próxima gran exposición que abrirá puertas, espacios y rincones del emblemático y singular Palacio de Liria, la que fuera su residencia oficial en Madrid. Será una oportunidad excepcional para ahondar en su figura más allá de las portadas de papel couché que protagonizó, para redescubrir la vida de una mujer que supo compaginar su papel institucional con un profundo compromiso social y cultural.

Palacio de Liria Palacio de Liria

La exposición, bajo el título de 'Cayetana: Grande de España', reúne más de 200 piezas (de documentos históricos a objetos personales y piezas artísticas de su colección privada) para ensalzar, desde su infancia hasta su madurez, la que fuera una de las personalidad más influyentes de nuestra sociedad, una mujer cuya pasión, compromiso y dedicación contribuyeron de manera decisiva a preservar uno de los patrimonios culturales más importantes de Europa. El recorrido de la muestra hilará su relación con el vastísimo legado de la Casa de Alba con su labor como protectora del patrimonio histórico y su dimensión más humana y personal, ofreciendo una visión inédita y cercana.

Palacio de Liria Palacio de Liria

Del 30 de septiembre al 31 de enero, y entre los 13€ y 22€ cada entrada (según días y descuentos asociados), que incluye la visita libre al palacio, se podrá hacer este recorrido biográfico, organizado con motivo del centenario de su nacimiento. Esta mirada panorámica y poliédrica es el resultado de tres años de investigación y trabajo desarrollados por sus comisarias, Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto con el equipo de la Fundación Casa de Alba.

Jardines del Palacio de Liria Jardines del Palacio de Liria

NO TE LO PIERDAS: Las exposiciones que tienes que ver ahora mismo en Madrid