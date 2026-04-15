Por tercer año consecutivo, la capital acoge la Semana Cultural de El Siglo de Oro, una programación de actividades que se desarrollarán en el barrio de las Letras, creada para conmemorar el fallecimiento de Miguel de Cervantes, el 22 de abril de 1616. Esta iniciativa conjunta nace de la mano de la Asociación de Comerciantes Barrio de las Letras, en colaboración con el Ateneo de Madrid, el Conservatorio Profesional Arturo Soria, CaixaForum y la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid.

Semana Cultural de El Siglo de Oro. Ayuntamiento de Madrid

Rutas teatralizadas, talleres infantiles y representaciones: así será la Semana Cultural de El Siglo de Oro

Así, entre los días 20 y 26 de abril, podréis disfrutar de una variedad de actividades gratuitas, entre las que figuran representaciones teatrales, conferencias, rutas guiadas, conciertos, talleres infantiles y danza en distintos espacios del barrio, con el objetivo de acercar al público a este periodo de esplendor cultural y literario de los siglos XVI y XVII.

El lunes 20, a las 17.00 h, podréis disfrutar de una ruta guiada con salida desde la plaza de las Cortes (previa reserva) y, a las 19.00 h, el historiador Alfredo Alvar impartirá, en la biblioteca del Ateneo de Madrid, la conferencia 'Adiós, Madrid, adiós tu Prado y fuentes'. El martes 21, a las 17.00 h, tendrá lugar una nueva ruta guiada por el barrio de las Letras, con inicio en la plaza de las Cortes (previa inscripción).

El día 22, a las 12.00 h (plaza de las Cortes), tendrá lugar la tradicional lectura de la 'Corona poética' dedicada a Cervantes, texto con el que el Ateneo de Valencia le rindió homenaje en 1872. A las 18.30 h, los profesores del Conservatorio Profesional Arturo Soria ofrecerán un concierto barroco en el Convento de las Trinitarias.

Semana de El Siglo de Oro. @barrioletras

A lo largo del jueves 23 (de 09.30 a 13.30 h), podréis disfrutar de una variedad de talleres infantiles, en la plazuela situada junto al jardín vertical del paseo del Prado 36, como caracterizaciones de personajes del Siglo de Oro, propuestas en torno a los libros y la lectura y elaboración de marcapáginas. A las 20.00 h, la Basílica de Jesús de Medinaceli acogerá un concierto de orquesta barroca, interpretado por alumnado del Conservatorio Arturo Soria, integrada por violines, violas, violonchelo, contrabajo, guitarras barrocas, clave, órgano positivo, flautas de pico, fagot y percusión.

El viernes 24, a las 18.00 h, en la plazuela del Turno de Oficio, la compañía Fisco Teatro interpretará un aperitivo de entremeses del Siglo de Oro y a las 22.00 h, en la plaza de Santa Ana, podréis asistir al concierto barroco Alas de Canto. El día 25, podréis disfrutar de una doble propuesta, con una ruta teatralizada por el barrio, desde la plaza de Santa Ana hasta la plazuela del Turno de Oficio, con paradas en las calles Cervantes y Quevedo. A las 20.00 h, la compañía Hispánico Modo interpretará diversas piezas bailables del siglo XVII, acompañadas por la bailarina Diana Campoo, especialista en danza histórica.

La Semana Cultural de El Siglo de Oro concluirá el domingo 26 a las 12.00 h en la plaza de Santa Ana, con la representación de 'El acero de Madrid', a cargo de la compañía Memoriarte Rutas.

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