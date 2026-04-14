La nueva edición se celebrará durante el puente de mayo, con actividades para todos los públicos

Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Feria Medieval El Álamo

Vuelve esta gran feria medieval con 200 artesanos

Y, para celebrar el esperado regreso del puente de mayo, qué mejor que visitar una de las mejores ferias medievales de toda la Comunidad de Madrid. Estamos hablando, por supuesto, de la Gran Feria Medieval de El Álamo, que regresa con su vigesimonovena edición a lo grande, donde todo el pueblo regresa al pasado medieval durante varias jornadas.

Así, las calles del municipio madrileño se engalanan con estandartes, los vecinos se visten de época y más de dos kilómetros de la localidad se llenan de puestos de artesanía. Con 200 artesanos, amplias exposiciones, torneos de justas, exhibiciones de cetrería, actividades infantiles, bodas medievales o conciertos, la Gran Feria Medieval de El Álamo busca complementar esa esencia clásica con actividades lúdicas, restauración y un ambiente único.

Feria Medieval El Álamo

Cuándo se celebrará la Gran Feria de El Álamo

Declarada de Interés Turístico Regional desde 2016, la XXIX edición de la Gran Feria de El Álamo se celebrará entre los días 30 de abril y 3 de mayo.

Otra feria medieval se celebrará a menos de una hora de Madrid

El bonito municipio madrileño de Paracuellos del Jarama invita a vecinos y curiosos a sumergirse en un viaje en el tiempo con la celebración del Mercado de la Orden de Santiago, un evento que recrea la época en la que la localidad perteneció a la Orden de Santiago, durante 350 años. El mercado se llevará a cabo en el antiguo recinto ferial, ubicado en la calle Urano.

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