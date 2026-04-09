El evento que recrea la época en la que la localidad perteneció a la Orden de Santiago

Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

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Juegos, gastronomía local y espectáculos en este mercado medieval que se celebrará a menos de una hora de Madrid

El bonito municipio madrileño de Paracuellos del Jarama invita a vecinos y curiosos a sumergirse en un viaje en el tiempo con la celebración del Mercado de la Orden de Santiago, un evento que recrea la época en la que la localidad perteneció a la Orden de Santiago, durante 350 años. El mercado se llevará a cabo en el antiguo recinto ferial, ubicado en la calle Urano.

Este año, el mercado contará con mercaderes procedentes de toda la geografía española, al igual que puestos de productos artesanos del municipio, dedicado a la artesanía de vidrio, con piezas únicas y creaciones originales, y las galletas artesanales de CooKiss.

La programación del Mercado de la Orden de Santiago arranca el viernes 17 de abril, a las 18.00 h, con el estruendo de tambores y fanfarrias. El sábado 18 y el domingo 19, la actividad arrancará a las 11.00 h, con pases de mañana y tarde que incluyen música de época, con gaitas, tambores y melodías medievales de 'Treefolk'; teatro y animación, con las andanzas de 'Luisete', la 'Troupete de Luisete' y los divertidos 'Bufones y zancudos', y un espacio infantil con atracciones y juegos de mesa para los más pequeños.

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Otro mercado medieval se celebra este fin de semana a media hora de Madrid

El Gran Mercado Medieval llega a Velilla de San Antonio, municipio a apenas media hora de la capital, con una entretenida programación de actividades para todos los públicos, además de mercaderes, caballeros y todo tipo de sorpresas. El evento se celebrará este mismo fin de semana, entre los días 10 y 12 de abril, en el parque Catalina Muñoz, en horario de 17.00 a 23.00 h (viernes), 10.00 a 23.59 h (sábado) y de 10.00 hasta las 22.00 h (domingo).

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