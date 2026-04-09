Los trabajos incluyen la actualización de su museografía, la incorporación de nuevas piezas y la recuperación del efecto del lucernario original del siglo XIX

Tras una intervención tecnológica y museográfica, la Real Armería del Palacio Real de Madrid ha reabierto sus puertas al público. Los trabajos, que se han prolongado a lo largo de un año, han supuesto una inversión superior al millón de euros, reduciendo también el consumo energético del edificio en un 47 %.

Real Armería del Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional

Abre sus puertas esta armería del Palacio Real de Madrid

Considerada como una de las mejores colecciones de armaduras y armas del mundo, la Real Armería expone actualmente alrededor de 2.500 piezas de un conjunto que supera las 7.000, ofreciendo un recorrido único por la historia de la de la monarquía y del arte al servicio de la corte durante la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco.

La intervención ha permitido renovar íntegramente el sistema de iluminación de la Real Armería mediante la sustitución de todas las luminarias por tecnología LED de alta eficiencia, que permite ofrecer mayores prestaciones técnicas, una vida útil más prolongada y una significativa reducción de emisiones de calor y radiación, factores clave para la correcta conservación de las obras.

Entre los elementos más destacados del proyecto, se encuentra la recuperación del efecto del antiguo lucernario decimonónico, cegado en el siglo XX, a través de una solución innovadora basada en paneles LED con telas ignífugas. Este sistema permite reproducir la luz natural y modular su tonalidad a lo largo del día, con control independiente por panel, lo que favorece una iluminación homogénea del espacio y evita interferencias en grabaciones audiovisuales.

Real Armería del Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional

La intervención también incluye la actualización de la museografía, con la incorporación de nuevos contenidos en las vitrinas y nuevos paneles de gráfica. Entre las principales novedades destaca la creación de tres vitrinas dedicadas a la colección borbónica, con un espacio específico para la arcabucería madrileña del siglo XVIII, o la renovación del ámbito dedicado a las vitrinas japonesas, con la incorporación de la recreación de un 'kabuto'. A ello se suman nuevas piezas de procedencia turca integradas en el discurso de la batalla de Lepanto

Cómo conseguir entradas para visitar la Real Armería del Palacio Real de Madrid

La entrada general a la Real Armería está incluida en la visita al Palacio Real de Madrid, y cuenta con los mismos horarios de apertura que este recinto. Su acceso se encuentra en el extremo izquierdo de la Plaza de la Armería.

Real Armería del Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional

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