Dos joyas históricas de estos bonitos jardines de Madrid recuperan su esplendor

Madrid es una ciudad repleta de emblemáticos lugares para ver y descubrir. Ya sean monumentos, museos o edificios históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Concebido a finales del siglo XVIII por la duquesa de Osuna como un centro de vida cultural madrileño, donde disfrutar de conciertos, tertulias o representaciones teatrales, y por donde llegaron a pasar artistas como Francisco de Goya, el Palacio de los duques de Osuna, ubicado en el parque de El Capricho reabrirá sus puertas en 2027 como un nuevo museo, mientras van finalizando las obras de dos de los elementos arquitectónicos más emblemáticos del jardín histórico.

Casino de baile. Ayuntamiento de Madrid

Las ambiciosas obras de restauración se han llevado a cabo en el fortín y el casino de baile del jardín El Capricho, dos construcciones singulares ubicadas en este espacio verde de la Alameda de Osuna. Estos trabajos han supuesto una inversión de más de 650.000 euros, con el objetivo de recuperar el patrimonio arquitectónico y devolver el atractivo de uno de los rincones más valiosos y con mayor encanto de la ciudad. Con una duración de cinco meses, la intervención ha seguido criterios de conservación patrimonial, priorizando el uso de técnicas tradicionales y materiales compatibles con los originales, con el objetivo de respetar al máximo la autenticidad de las estructuras y su armonía con el entorno natural.

El fortín, pequeña fortificación que forma parte del conjunto romántico del jardín, ha sido objeto de una cuidadosa intervención centrada en preservar su carácter original. Los trabajos han incluido la limpieza manual de los muros de ladrillo y mampostería, el saneamiento estructural y la aplicación de morteros de cal y productos consolidantes para reforzar la construcción sin alterar su aspecto histórico. Destaca la reconstrucción de la garita desaparecida, llevada a cabo a partir de documentación gráfica, modelos históricos y planos antiguos. También se ha recuperado el pavimento original del interior y se han instalado nuevas pasarelas de madera tratada que, además de ser funcionales, se integran visualmente con el entorno del parque sin desentonar con su carácter natural.

Fortín del jardín histórico El Capricho. Ayuntamiento de Madrid

Por otra parte, la intervención del casino de baile se ha centrado en la consolidación estructural y la recuperación de sus elementos originales. Se ha restaurado la fachada noreste, que presentaba un notable deterioro, y se ha llevado a cabo la impermeabilización completa de la terraza, devolviendo estabilidad al conjunto. También se ha actuado en los muros interiores y exteriores, retirando los revestimientos en mal estado y aplicando nuevos acabados con mortero de cal para preservar la coherencia estética. La bóveda del salón principal ha sido reforzada mediante la consolidación del murete perimetral y la renovación parcial de su base de mampostería, con aplicación de revocos compatibles con los materiales originales. Las actuaciones han incluido, además, la restauración de elementos singulares como peldaños, suelos y pavimentos, utilizando piezas originales o nuevas, fabricadas con materiales fieles al estilo constructivo del edificio. Las carpinterías de madera han sido cuidadosamente rehabilitadas, respetando su diseño histórico. En el entorno exterior del casino, se han acometido mejoras en los accesos, modificando pendientes y tratando el terreno para mejorar la filtración del agua de lluvia y prevenir futuras escorrentías, con lo que se garantiza una mayor durabilidad del conjunto.

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