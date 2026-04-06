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Un mercadillo medieval se celebra este fin de semana a media hora de Madrid con pasacalles, mercaderes, exhibiciones de vuelo de aves y talleres

La programación de actividades, con una temática única, está pensada para todos los públicos

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Mercado medieval El Álamo
Shutterstock
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Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Mercado Medieval El Escorial
Mark y Event

El Gran Mercado Medieval llega a Velilla de San Antonio, municipio a apenas media hora de la capital, con una entretenida programación de actividades para todos los públicos, además de mercaderes, caballeros y todo tipo de sorpresas. El evento se celebrará este mismo fin de semana, entre los días 10 y 12 de abril, en el parque Catalina Muñoz, en horario de 17.00 a 23.00 h (viernes), 10.00 a 23.59 h (sábado) y de 10.00 hasta las 22.00 h (domingo).

Así será el Gran Mercado Medieval de Velilla de San Antonio

El mercado medieval contará con una amplia agenda de planes para todos los públicos, entre los que se incluyen actividades como talleres, pasacalles temáticos, rincones de juego, exhibiciones de vuelo de aves, juegos malabares, pintacaras o actuaciones musicales en directo, al igual que una variedad de puestos de mercaderes.

Gran Feria Medieval de El Álamo. Ayuntamiento de El Álamo
Gran Feria Medieval de El Álamo. Ayuntamiento de El Álamo

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