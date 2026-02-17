Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

La Hiruela
Shutterstock | La Hiruela
Shutterstock

Estos son los pueblos más bonitos de Madrid: los más típicos y los más desconocidos

No hay que salir de la Comunidad para descubrir bellísimas localidades que visitar (y alejarnos del bullicio de la ciudad)

Noelia Santos
Escrito por Noelia Santos
Editora, Time Out Madrid
Colaboradores: Isabel Gil y María Sanz
Publicidad

Los pueblos más bonitos de Madrid, además de hermosos, tienen una riqueza cultural tan amplia y unos paisajes tan espectaculares que figuran también entre los más bonitos de España, lista imprescindible para pegarse un gran viaje. Y por suerte para los madrileños, están en la región, aguardando a que escapes momentáneamente del mundanal ruido para dejarte conquistar por sus múltiples encantos: que si rica gastronomía, que si patrimonio cultural, que si museos desconocidos... Estos so nuestros preferidos.

Actividades en la naturaleza

Además de pueblos, en una escapada del asfalto y del alquitrán siempre viene bien tener algún que otro plan a mano para disfrutar al aire libre, propuestas de rutas de senderismo para sumergirse en la naturaleza, bosques en los que adentrarse, ideas de caminos que recorrer en bicicleta, lugares algo menos conocidos… Y de todo eso, la Comunidad de Madrid va bastante sobrada.

RECOMENDADO: ¿Algo más lejos? Estos pueblos están a menos de dos horas de Madrid

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Pueblos bonitos cerca de Madrid

Patones de Arriba

Patones de Arriba
Patones de Arriba
Shutterstock

Dónde está: en la Sierra Norte de Madrid, muy cerca del límite con Castilla-La Mancha.

Qué encontrarás: uno de los pueblos más bonitos cerca de Madrid, con sus calles empedradas, sus célebres casas de pizarra y un entorno enmarcado por los paisajes de media montaña. No nos extraña que sea uno de los destinos preferidos por los madrileños para sus escapadas de fin de semana.

Qué ver: solo pasearlo para disfrutar de la que es una de las muestras más representativas de arquitectura negra de la región, con la piedra de pizarra como principal elemento de construcción, bien merece la pena el viaje. De hecho, en 1999 fue declarado Bien de Interés Cultural en la Categoría de Conjunto Histórico. A unos cinco kilómetros de él, además, se encuentra la Dehesa de la Oliva, que acoge un importante yacimiento con restos arqueológicos que datan desde el Paleolítico hasta la Edad Media.

Leer más
Buscar alojamiento

Cervera de Buitrago

  • Viaje
  • Madrid
Cervera de Buitrago
Cervera de Buitrago
©Carlos M. Forero

Dónde está: en plena Sierra Norte, a apenas una hora en coche de Madrid capital.

Qué encontrarás: un idílico pueblecito de 162 habitantes a orillas del embalse de El Atazar. Vamos que podemos decir que sin salir de la Comunidad de Madrid puedes estar paseando por una encantadora villa marinera (sí, estás leyendo bien).

Qué ver: pasear por las callejuelas de este pueblo bonito cerca de Madrid es la manera de ir descubriendo parte su patrimonio histórico-cultural. A saber, su iglesia de Santa María de los Remedios, el Lavadero o las viviendas tradicionales serranas. 

Leer más
Buscar alojamiento
Publicidad

Cercedilla

  • Qué hacer
  • Fuera de Madrid
Cercedilla
Cercedilla
Comunidad de Madrid

Dónde está: en la Sierra de Guadarrama, a unos 50 kilómetros de la capital conduciendo por la A-6 hasta la salida 39.

Qué encontrarás: uno de esos pueblos bonitos de Madrid con un entorno natural envidiable y un patrimonio cultural e industrial en el que bien merece la pena reparar para aprender algo más sobre esta zona.

Qué ver: desde la Iglesia Parroquial de San Sebastián hasta la Ermita de Santa María, pasando por el lavadero, el Centro Cultural Luis Rosales, el Museo del Esquí o la Fábrica de la Luz. Para los amantes de la adrenalina y de ponerse a prueba, no dejéis de preguntar por Aventura Amazonia, famosa por sus circuitos de obstáculos y tirolinas. Para quienes gusten de esquiar, el Puerto de Navacerrada se encuentra dentro de su término municipal y a solo 8 kilómetros de distancia del centro. Ah, y durante el verano, sus piscinas, las Berceas, están entre las más cotizadas de Madrid.

Leer más
Reservar online

Nuevo Baztán

  • Viaje
  • Transportes y viajes
Nuevo Baztán
Nuevo Baztán
Shutterstock

Dónde está: a unos 50 kilómetros al este del centro de Madrid, casi en la frontera con la provincia de Guadalajara.

Qué encontrarás: uno de los pueblos más bonitos de España. Literalmente, pertenece a esta asociación. Se trata de una localidad que fue fundada a principios del siglo XVIII por Juan de Goyeneche, con un complejo urbanístico que se fue expandiendo siguiendo las directrices del arquitecto más prestigioso de la época, José de Churriguera

Qué ver: este municipio posee uno de los cascos históricos más bonitos de Madrid, un conjunto artístico declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid en el año 2000. Destaca el Palacio de Juan de Goyeneche y la Iglesia.

Leer más
Publicidad

La Hiruela

La Hiruela
La Hiruela
Shutterstock

Dónde está: en plena Sierra del Rincón, un lugar declarado Reserva de la Biosfera, lindando con la provincia de Guadalajara. Está a escasos kilómetros de lugares como el Hayedo de Montejo y el de Tejera Negra.

Qué encontrarás: un pueblito donde las viejas casas de piedra con ventanucos, puertas de madera y calles empinadas conservan la esencia y el encanto rural de antaño. Su tejido urbano se ha mantenido prácticamente inalterado desde hace más de dos siglos y medio.

Qué ver: el Museo Etnológico, que recrea el interior de una casa de pueblo; la Carbonera, donde los vecinos hacían el carbón vegetal para calentarse; o el antiguo Molino Harinero os ayudarán a haceros una idea de cómo era hasta no hace mucho la vida en la sierra.

Buscar alojamiento

Chinchón

  • Viaje
  • Chinchón
Chinchón
Chinchón
Shutterstock

Dónde está: a unos 45 kilómetros al sudeste de Madrid capital, en la carretera M-311.

Qué encontrarás: la Plaza Mayor que puede presumir de ser una de las más bonitas y más fotografiadas de España. De hecho, los madrileños la declararon como la cuarta maravilla de la Comunidad de Madrid en una votación popular impulsada por el Gobierno regional en 2008.

Qué ver: vale, Chinchón es mucho más que su Plaza Mayor, pero no nos negarás que es tu razón para visitarlo. Eso sí, no te vayas sin darte una vuelta por sus calles y entrar, por ejemplo, en la Iglesia de la Asunción, que atesora otro de las joyas del municipio, obra de Francisco de Goya; y conocer la Torre del Reloj, el Convento de las Clarisas o los restos del viejo castillo del siglo XV.

Leer más
Publicidad

San Lorenzo de El Escorial

  • Qué hacer
  • San Lorenzo de El Escorial
San Lorenzo de El Escorial
San Lorenzo de El Escorial
© CDT Comunidad de Madrid

Dónde está: a unos 55 kilómetros al noroeste de la capital, en la Sierra de Guadarrama.

Qué encontrarás: uno de los pueblos más bonitos de Madrid, en el que conviven entorno natural y patrimonio artístico y que invita al paseo para descubrir sus rincones, su ambiente y su rica gastronomía.

Qué ver: su histórico monasterio, Patrimonio de la Humanidad desde 1984, merece contemplarlo y disfrutarlo sin prisas, ya que la historia que guarda entre sus paredes explica mucho de la propia historia de España. Para no olvidar su Cripta Real, donde reposan los restos de la mayoría de los reyes y reinas del país. Abantos o La Herrería, con la famosa Silla de Felipe II, son los principales reclamos naturales.

Leer más
Reservar online

Puebla de la Sierra

  • Viaje
  • Madrid
Puebla de la Sierra
Puebla de la Sierra
Puebla de la Sierra. El Valle de los Sueños

Dónde está: a unos 114 kilómetros del centro de Madrid, en el extremo norte del mapa de la Comunidad. De hecho, para llegar hasta aquí tendrás que conducir por una carretera de montaña, posiblemente una de las más pintorescas de la Comunidad, serpenteando por frondosos bosques de pino y robles autóctonos.

Qué encontrarás: uno de los pueblos más grandes de la Comunidad de Madrid. No en población, sino en hectáreas forestales, y también una de las zonas más pobladas y aisladas de la región. Su casco urbano es el típico entramado de callejuelas estrechas y fachadas de piedra.

Qué ver: el Valle de los Sueños, un museo al aire libre compuesto por 116 esculturas al aire libre que se levantan en un sendero en torno al pueblo. Un par de horas son suficientes para ver todas las figuras (la más conocida es la Silla Gigante de Meira, la última de la ruta y levantada a 1.500 metros de altura). También disponen de un Museo de Dibujo, Obra Gráfica y Obra Contemporánea Japonesa, el primer museo de España que alberga pintura nipona y en el que también hay obras de Antonio López, Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Picasso.

Leer más
Publicidad

Buitrago de Lozoya

Buitrago de Lozoya
Buitrago de Lozoya
Shutterstock

Dónde está: está enclavado en la Sierra Norte, a los pies del puerto de Somosierra y a unos 75 km al norte de la capital.

Qué encontrarás: el único pueblo de la Comunidad de Madrid que conserva íntegras sus murallas defensivas que se alzan sobre el río Lozoya y le dan al pueblo un aspecto medieval. Su recinto amurallado está declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural y sus alrededores ofrecen la posibilidad de practicar senderismo, montar en bicicleta, disfrutar de una ruta a caballo o hacer piragüismo.

Qué ver: además de sus murallas, en su interior puedes visitar la Iglesia de Santa María del Castillo, la Torre del Reloj y su castillo (antigua residencia del Marqués de Santillana). Y si disfrutas con el arte contemporáneo, puedes pasarte por el Museo Picasso, que reúne 60 obras del artista donadas al municipio por Eugenio Arias, barbero e íntimo amigo del pintor malagueño.

Buscar alojamiento

Alcalá de Henares

  • Qué hacer
  • Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Alcalá de Henares
Shutterstock

Dónde está: lo encontrarás a unos 40 kilómetros de la capital siguiendo el trazado de la A2.

Qué encontrarás: un municipio que se puede contar por hitos. Aquí, nació Miguel de Cervantes, fue la primera urbe diseñada como sede de una universidad y desde 1988 es Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esto último ya te da una idea del encanto y belleza de su casco histórico.

Qué ver: un simple pasear por sus calles ya sería buen motivo para desplazarse hasta Alcalá de Henares, pero si quieres algo más, toma nota: el Museo Casa Natal Cervantes, la Universidad de Alcalá, el Museo Arqueológico Regional o el Corral de Comedias. Además, son muchas las propuestas culturales, como su Semana Santa, Complutum Renacida (evento que recrea su pasado romano) o la Semana Cervantina y su mercado medieval.

Leer más
Reservar online
Mostrar másLoading animation
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.