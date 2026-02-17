No hay que salir de la Comunidad para descubrir bellísimas localidades que visitar (y alejarnos del bullicio de la ciudad)

Los pueblos más bonitos de Madrid, además de hermosos, tienen una riqueza cultural tan amplia y unos paisajes tan espectaculares que figuran también entre los más bonitos de España, lista imprescindible para pegarse un gran viaje. Y por suerte para los madrileños, están en la región, aguardando a que escapes momentáneamente del mundanal ruido para dejarte conquistar por sus múltiples encantos: que si rica gastronomía, que si patrimonio cultural, que si museos desconocidos... Estos so nuestros preferidos.

Actividades en la naturaleza

Además de pueblos, en una escapada del asfalto y del alquitrán siempre viene bien tener algún que otro plan a mano para disfrutar al aire libre, propuestas de rutas de senderismo para sumergirse en la naturaleza, bosques en los que adentrarse, ideas de caminos que recorrer en bicicleta, lugares algo menos conocidos… Y de todo eso, la Comunidad de Madrid va bastante sobrada.

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