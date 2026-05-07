Un año más, Madrid se volverá a convertir en la capital de los eSports, con la celebración de la 'League of Legends EMEA Championship' (LEC), una de las citas más relevantes del calendario competitivo del popular videojuego multijugador.

Uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos protagoniza este

Así, Madrid Arena acoge, entre los días 8 y 10 de marzo, y por segundo año consecutivo, las últimas jornadas de la temporada de primavera, consolidando a la capital como uno de los destinos clave para grandes competiciones internacionales. La LEC es la principal competición europea del título de Riot Games, competición que reúne a los mejores equipos del continente.

LEC Roadtrip. @MadridinGame

La liga se organiza en varias temporadas a lo largo del año, en las que los clubes compiten por clasificarse para las fases finales. Los mejores de cada corte se clasifican para el Campeonato Mundial de League of Legends, donde se enfrentan a equipos de otras regiones del mundo.

Con motivo de esta cita, Madrid in Game ha diseñado una programación especial que se desarrollará tanto en el Campus del Videojuego, ubicado en Casa de Campo, como en el propio Madrid Arena. Durante toda la semana, el Esports Center de Madrid In Game contará con la activación de 'Riot Unlocked', que permitirá a los jugadores disfrutar del título con todos los personajes desbloqueados, fomentando así la participación y acercando la experiencia competitiva a la comunidad.

Por otro lado, el próximo sábado, 9 de mayo, el Experience Center acogerá una nueva edición de 'Madrid in LEC Show', un programa en directo en formato tertulia en el que se analizará la competición junto al público. El domingo tendrá lugar un torneo abierto de uno contra uno, donde podréis competir en un formato eliminatorio, con premios para los mejores clasificados.

Cómo conseguir entradas para LEC Roadtrip en Madrid

Las entradas generales para LEC Roadtrip ya están disponibles para reserva, con un coste de 25 € para el viernes 8 de mayo y de 35 € para el sábado 9 de mayo y domingo 10 de mayo.

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