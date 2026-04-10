Alcalá de Henares es una ciudad repleta de cultura e historia. Lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, uno de los autores españoles más célebres de todos los tiempos, el Tren de Cervantes vuelve a las vías para introducirte en la vida y obra del escritor. Este plan para toda la familia ofrece un viaje tematizado hasta la ciudad complutense, donde también podréis disfrutar de una visita guiada a su valioso patrimonio cultural.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Descubre el legado de Miguel de Cervantes en este tren turístico

Este recorrido temático, de poco más de media hora de duración, os permitirá seguir descubriendo el importante impacto y legado de la ciudad cervantina, al igual que todos los secretos de Alcalá de Henares.

El Tren de Cervantes parte desde la estación de Atocha, en un viaje amenizado por actores que homenajean a la obra cervantina, recorriendo algunos de los pasajes más evocadores de su literatura. Al llegar a Alcalá de Henares, podréis disfrutar de una visita guiada con estos personajes, en un cruce de culturas entre sus calles, arquitectura, monumentos y gastronomía.

Cómo conseguir billetes para el Tren de Cervantes: precios y horarios

Inaugurado en el año 1997, el Tren de Cervantes es una oportunidad única para introduciros en la obra y vida del autor. Los pasajes ya están disponibles para su reserva, que durante la edición de primavera llegará a Alcalá de Henares los días 11, 18 y 25 de abril; 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, y los días 6, 13, 20 y 27 de junio (debido a obras de mejora en la infraestructura los días 25 de abril, 2 y 9 de mayo la salida se realizará desde la estación de Chamartín).

Los billetes tienen un coste de 22 euros para adultos, 16 euros para menores de 7 a 11 años cumplidos y es gratuito para los menores de 6 años, siempre que vayan acompañados de un adulto. El recorrido por la ciudad se realiza durante todo el día, con un descanso de media hora libre para comer.

Tren de Cervantes. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

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