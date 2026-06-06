Fundado en 1959, este oasis rodeado de pinos cuenta con zonas comunes y una gran programación de actividades para todos los públicos

Tienda de campaña, saco de dormir y muchas ganas de aventura y descanso. Estos son los principales ingredientes (que no los únicos) para disfrutar de un buen camping. Pero si a ello le sumamos un entorno único y buenos servicios, el plan se convierte en algo inolvidable y cercana a la experiencia de ir de glamping, la nueva moda de esos campings que recuerdan a los hoteles de lujo.

Camping de Osuna

Situado junto a la estación de El Capricho (línea 5), y en la calle Jardines de Aranjuez, se encuentra el Camping de Osuna, conocido por ser el primero que se hizo en Madrid, al igual que ser el único dentro de la ciudad. Rodeado por un pinar centenario y a un paso del histórico parque de El Capricho, este espacio fundado en 1959 ofrece un auténtico oasis verde donde desconectar por completo del asfalto madrileño.

Lejos de limitarse a las parcelas tradicionales para caravanas y tiendas de lona, el camping se ha renovado con opciones de 'glamping' para los que buscan un extra de comodidad. Con servicios completos como baños amplios, lavandería, wifi, mini-market, zona infantil, Kota Grill, ring y zonas comunes, el Camping de Osuna también cuenta con una variedad de opciones para alojarse, como 'tiny houses', casitas de madera (Las Cabañas del Capricho) o 'Bungalow Suite'.

Más allá del alojamiento, la Plaza del camping acoge también una variada programación sociocultural y de animación, que va desde conciertos en vivo hasta actividades para todas las edades y experiencias gastronómicas.

Camping de Osuna

Los mejores campings de España

Llega el verano, y te quieres ir de acampada. Tan solo hace falta decidir un lugar, reservar tu parcela (o casita) y disfrutar. Entre los mejores campings de España, se encuentran El Escorial (Madrid); Playa Montroig (Tarragona); Ribadesella (Asturias); Les Medes (Girona); Bayona Playa (Pontevedra); Son Bou (Menorca) o Puente de las Herrerias (Cazorla).

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