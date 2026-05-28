Los usuarios de la web más importante en regalos experienciales han seleccionado los alojamientos más atractivos de Galicia a Cataluña, de Navarra a Andalucía

Está pasando. El curso pesa demasiado y, con el verano a la vuelta de la esquina, cada fin de semana Madrid se vacía un poco más. Los madrileños o estamos a remojo en las piscinas municipales o aprovechamos el buen tiempo para acercarnos a la playa, pasar unos días en la casa del pueblo o darnos un paseo por coordenadas (bien) alejadas del asfalto. A la sierra se escapan muchos tengan o no alojamiento propio buscando cambiar tráfico por pinares, comidas de tupper por sobremesas largas o edificios por cielos despejados.

Camping Monte Holiday Camping Monte Holiday

Y aquí, donde os llevamos hoy, ya está recién abierta la piscina de verano. La web número uno de España en regalos experiencias, Aladinia, ha escogido algunos de mejores glampings de toda España con paradas en Andalucía, Galicia, Navarra o Cataluña. Y en ese listado de una de las opciones turísticas con mayor crecimiento hemos encontrado una pista en Madrid, en la sierra norte, entre dos grandes embalses.

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A una hora de la capital saliendo por la A1 estáis en Gargantilla del Lozoya. En las inmediaciones de este pueblo con alrededor de 400 habitantes vais a encontrar varias casitas de madera arracimadas ideales para quien busca desconexión e inmersión total en la naturaleza. Puede ser una escapada estival o podéis guardaos la pista para disfrutar del otoño en esta preciosa zona de la sierra de Madrid. Igual quieres dos noches en pareja o una semana en familia. Tú eliges si quieres alojar en una cabaña en las alturasm el un bungalow o en los espectaculares domos. Eso sí, en Monte Holiday Ecoturismo tienen, además de piscina y unas inmejorables vistas al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, un parque multiaventura con varios circuitos entre árboles, puentes colgantes y tirolinas adaptadas a cada edad...

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